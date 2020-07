『超電磁砲』過去のOP＆ED楽曲を『sajou no hana』sanaがカバー！

7月24日(金)から放送となる『とある科学の超電磁砲T』ドリームランカー編の新ED曲を担当するsajou no hanaのボーカル・sanaが、『とある科学の超電磁砲』シリーズの過去のOPテーマ曲、EDテーマ曲を、7月3日(金)よりsajou no hanaのオフィシャルYouTubeチャンネルでカバー歌唱することが決定した。



『とある科学の超電磁砲』は、原作:鎌池和馬によるライトノベルシリーズ『とある魔術の禁書目録』のスピンオフ作品。2009年10月よりTVアニメ第1期『とある科学の超電磁砲』が、第2期『とある科学の超電磁砲S』が2013年4月に放送され、2020年には第3期『とある科学の超電磁砲T』が1月より放送された。現在『とある科学の超電磁砲傑作選』が放送中、ドリームランカー編が7月24日(金)より放送予定となっている。



『とある科学の超電磁砲T』ドリームランカー編の新ED曲「青嵐のあとで」を担当するヒットメイカー渡辺 翔×注目のクリエイター・キタニタツヤ×実力派ヴォーカリスト・sanaによるクリエイターバンド、sajou no hana。

そのボーカルsanaが『超電磁砲』の様々な名曲を歌うという稀有な本企画は、『超電磁砲』ファン、sajou no hanaファン共に要チェックだ!



カバーした楽曲は、7月3日(金)〜7月21日(火)までの毎週火曜&金曜日25時頃にsajou no hanaのオフィシャルYouTubeチャンネルにて更新。



『とある科学の超電磁砲』シリーズのどのOP、EDテーマをカバー歌唱するは当日のお楽しみとなっている。



(C)2018 Warner Bros. Japan LLC All right reserved. (C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T