シンガー・ソングライターの斉藤和義さんが出演するオリジナル番組「斉藤和義 スタジオライブ&斉藤工務店」が、8月にWOWOWで放送されることが7月3日、分かった。

番組では、1月に発売した最新アルバム「202020」に携わったバンドメンバーによるオリジナルスタジオライブをリハーサルから追いかけたほか、斉藤さん自作のギターをメンバーや雑誌連載企画で関わるギタービルダーに見せながらの談話、弾き語りなどを放送する。

番組は8月25日午後9時にWOWOWライブで放送。関連番組として、「斉藤和義 弾き語りツアー 2019 “Time in the Garage”」を同月24日午後4時45分、「斉藤和義 “Time in the Garage”インサイドストーリー」を同月24日午後6時半に、いずれもWOWOWライブで放送。