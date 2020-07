KADOKAWAが製作に携わったアニメのオープニング映像100本を、KADKAWAの公式YouTubeチャンネルにて公開する企画が展開中。その第2弾として新たに20本の動画がアップされた。

これは同チャンネルの登録者100万人突破を記念した企画の1つ。第2弾には2002年放送の「キディ・グレイド」や、いとうかなこが歌う「シュタインズ・ゲート」「シュタインズ・ゲート ゼロ」「CHAOS;CHILD」などがラインナップされた。「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」「デート・ア・ライブ」「そらのおとしもの」「緋弾のアリア」など、続編が制作された作品のオープニングの変遷も楽しめる。

なお登録者100万人突破企画では、このほか記念配信なども実施予定。開催日など詳細は追って告知される。

登録者100万人突破記念企画「KADOKAWA TV Anime Opening Movie 100」第2弾ラインナップ

「シュタインズ・ゲート」(楽曲:いとうかなこ「Hacking to the Gate」)

「シュタインズ・ゲート ゼロ」(楽曲:いとうかなこ「ファティマ」)

「CHAOS;CHILD」(楽曲:いとうかなこ「Uncontrollable」)

「キディ・グレイド」(楽曲:YUKA「未来の記憶」)

「キディ・ガーランド」(楽曲:アスクール〔CV:内田彩〕&ク・フィーユ〔CV:合田彩〕「Baby universe day」)

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」(楽曲:ChouCho「starlog」)

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!」(楽曲:栗林みな実「moving soul」)

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイヘルツ!」(楽曲:fhana「ワンダーステラ」)

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!」(楽曲:ChouCho「Asterism」)

「デート・ア・ライブ」(楽曲:sweet ARMS「デート・ア・ライブ」)

「デート・ア・ライブII」(楽曲:sweet ARMS「Trust in you」)

「デート・ア・ライブIII」(楽曲:sweet ARMS「I swear」)

「緋弾のアリア」(楽曲:May'n「Scarlet Ballet」)

「緋弾のアリアAA」(楽曲:ナノ「Bull's Eye」)

「シャングリ・ラ」(楽曲:May'n「キミシニタモウコトナカレ」)

「魔法少女特殊戦あすか」(楽曲:nonoc「KODO」)

「そらのおとしもの」(楽曲:blue drops[吉田仁美、イカロス〔CV:早見沙織〕]「Ring My Bell」)

「そらのおとしものf」(楽曲:blue drops[吉田仁美、イカロス〔CV:早見沙織〕]「ハートの確率」)

「おまもりひまり」(楽曲:AyaRuka「押しちゃうぞ!!」)

「鋼殻のレギオス」第2クール(楽曲:Daisy×Daisy「Brave your truth」)

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。