「バンドリ!&スタァライト展 in Gallery AaMo」が、明日7月4日より東京・Gallery AaMoで開催される。これに先がけて本日7月3日に内覧会が行われた。

ブシロードが展開する「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」「アルゴナビス from BanG Dream!」の3作品の展示物が一堂に会する同展。会場では録り下ろしの音声ガイダンスが用意され、7月20日までの前期は「Poppin'Party」「Afterglow」「Pastel*Palettes」「アルゴナビス」「レヴュースタァライト」の5種類から、チケット料金によって3種または1種が楽しめる。

「ガルパ展」のコーナーではゲーム内のイラストを使用したシャドーボックスや、各周年を迎えた際、ユーザー数が一定数を突破した際などに発表された記念イラストが揃えられた。音声ガイダンスととともに楽しむことで、「ガルパ」の歩みを振り返ることができる。「超スタァライト展」のコーナーには、キャストが実際に使用している衣裳が週替わりで展示されるほか、舞台少女27人分の武器がずらりと並んだ。また音声ガイダンスでは、7月12日に誕生日を迎える大場ななをお祝いするオリジナルエピソードが展開される。「アルゴナビス展」のコーナーでは、2ndライブの衣装が観られるほか、TVアニメに関する立体的な展示物も用意された。展示物の詳細は会場で確認しよう。会場出口には物販コーナーも設置され、新商品を含む3作品のグッズが扱われている。

チケットは日時指定制で、7月19日までのチケットがCNプレイガイドで発売中だ。また入場特典として「洗えるウレタンマスク」全6種から1枚、好きなものがプレゼントされる。

