アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」の全キャストが発表された。

既に告知されているキャスト陣に加え、内田雄馬、内山昂輝、甲斐田裕子、釘宮理恵、小林ゆう、佐倉綾音、鈴木達央、津田健次郎、朴ろ美、檜山修之、藤原啓治、堀内賢雄、三木眞一郎、安元洋貴、山路和弘、吉野裕行ら合計62名が参加。新キャストの役柄は番組にて明かされる。併せて第1話の先行カット、ユ・ミラ役の大橋彩香による「カウントダウン動画」も公開された。

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」は7月6日よりTOKYO MXほかにて放送・配信開始。自称最強の高校生ジン・モリを描くバトルもので、ジン・モリは全世界最強の高校生を決める大会「ゴッド・オブ・ハイスクール」に招待され、世界の猛者どもを相手に成長していくことになる。

出演声優一覧

秋保佐永子、天崎滉平、伊瀬茉莉也、井上剛、岩崎征実、内田夕夜、内田雄馬、内山昂輝、大西弘祐、大橋彩香、押川チカ、甲斐田裕子、甲斐田ゆき、梶川翔平、木内太郎、木田祐、釘宮理恵、熊谷健太郎、小林親弘、小松奈生、小林ゆう、佐倉綾音、佐藤はな、白兎夕季、菅原雅芳、杉田智和、鈴木達央、関智一、高瀬右光、橘龍丸、田所陽向、田野アサミ、玉井勇輝、珠宮夕貴、津田健次郎、天神英貴、土井真理、中田沙奈枝、永塚拓馬、中村慈、浪川大輔、野村勝人、朴ろ美、土師孝也、浜田賢二、檜山修之、平井貴大、ふくまつ進紗、藤沼建人、藤原啓治、藤原夏海、堀内賢雄、丸山ナオミ、三木眞一郎、見波咲空、村川梨衣、安元洋貴、山路和弘、山中真尋、山根雅史、優花、吉野裕行

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

放送情報

TOKYO MX：2020年7月6日（月）24:00～

AT-X：2020年7月6日（月）23:30～（※リピート放送あり。毎週水曜日15:30～、毎週土曜日7:30～）

配信情報

ABEMA：2020年7月6日（月） 24:00～

その他、7月7日（火）12時より随時配信スタート予定

スタッフ

原作：Yongje Park（LINE マンガ連載）

監督：朴性厚

シリーズ構成：吉村清子

キャラクターデザイン：秋田学

美術監督：岩谷邦子 / 西口早智子

色彩設計：忽那亜美

撮影監督：浅川茂輝

編集：相原聡

音楽：桶狭間ありさ

音響監督：小泉紀介

音響効果：中野勝博

音楽プロデューサー：小林健樹

アニメーション制作：MAPPA

企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT

製作：Crunchyroll Production

キャスト

ジン・モリ：橘龍丸

ハン・デイ：熊谷健太郎

ユ・ミラ：大橋彩香

パク・ムジン：浪川大輔

カン・マンソク：杉田智和

審判員O：甲斐田ゆき

審判員P：田野アサミ

審判員Q：浜田賢二

審判員R：小林親弘

実況T：関智一 ほか

※朴ろ美のろは王へんに路、吉村清子の吉はつちよしが正式表記

(c)2020 Crunchy Onigiri, LLC Based on the comic series The God of High School created by Yongje Park and published by WEBTOON