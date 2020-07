アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」の全キャストが発表された。

既に告知されているキャスト陣に加え、内田雄馬、内山昂輝、甲斐田裕子、釘宮理恵、小林ゆう、佐倉綾音、鈴木達央、津田健次郎、朴ろ美、檜山修之、藤原啓治、堀内賢雄、三木眞一郎、安元洋貴、山路和弘、吉野裕行ら合計62名が参加。新キャストの役柄は番組にて明かされる。併せて第1話の先行カット、ユ・ミラ役の大橋彩香による「カウントダウン動画」も公開された。

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」は7月6日よりTOKYO MXほかにて放送・配信開始。自称最強の高校生ジン・モリを描くバトルもので、ジン・モリは全世界最強の高校生を決める大会「ゴッド・オブ・ハイスクール」に招待され、世界の猛者どもを相手に成長していくことになる。

出演声優一覧

秋保佐永子、天崎滉平、伊瀬茉莉也、井上剛、岩崎征実、内田夕夜、内田雄馬、内山昂輝、大西弘祐、大橋彩香、押川チカ、甲斐田裕子、甲斐田ゆき、梶川翔平、木内太郎、木田祐、釘宮理恵、熊谷健太郎、小林親弘、小松奈生、小林ゆう、佐倉綾音、佐藤はな、白兎夕季、菅原雅芳、杉田智和、鈴木達央、関智一、高瀬右光、橘龍丸、田所陽向、田野アサミ、玉井勇輝、珠宮夕貴、津田健次郎、天神英貴、土井真理、中田沙奈枝、永塚拓馬、中村慈、浪川大輔、野村勝人、朴ろ美、土師孝也、浜田賢二、檜山修之、平井貴大、ふくまつ進紗、藤沼建人、藤原啓治、藤原夏海、堀内賢雄、丸山ナオミ、三木眞一郎、見波咲空、村川梨衣、安元洋貴、山路和弘、山中真尋、山根雅史、優花、吉野裕行

アニメ「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

放送情報

TOKYO MX:2020年7月6日(月)24:00~

AT-X:2020年7月6日(月)23:30~(※リピート放送あり。毎週水曜日15:30~、毎週土曜日7:30~)

配信情報

ABEMA:2020年7月6日(月) 24:00~

その他、7月7日(火)12時より随時配信スタート予定

スタッフ

原作:Yongje Park(LINE マンガ連載)

監督:朴性厚

シリーズ構成:吉村清子

キャラクターデザイン:秋田学

美術監督:岩谷邦子 / 西口早智子

色彩設計:忽那亜美

撮影監督:浅川茂輝

編集:相原聡

音楽:桶狭間ありさ

音響監督:小泉紀介

音響効果:中野勝博

音楽プロデューサー:小林健樹

アニメーション制作:MAPPA

企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT

製作:Crunchyroll Production

キャスト

ジン・モリ:橘龍丸

ハン・デイ:熊谷健太郎

ユ・ミラ:大橋彩香

パク・ムジン:浪川大輔

カン・マンソク:杉田智和

審判員O:甲斐田ゆき

審判員P:田野アサミ

審判員Q:浜田賢二

審判員R:小林親弘

実況T:関智一 ほか

※朴ろ美のろは王へんに路、吉村清子の吉はつちよしが正式表記

(c)2020 Crunchy Onigiri, LLC Based on the comic series The God of High School created by Yongje Park and published by WEBTOON