「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”を中心とした舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」の上演が決定した。
舞台「ヒプマイ」初登場となるオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”は、白膠木簓（ぬるでささら）役に荒牧慶彦、躑躅森盧笙（つつじもりろしょう）役に里中将道、天谷奴零（あまやどれい）役に東山義久がキャスティング。同じく初登場となるナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”は、波羅夷空却（はらいくうこう）役を廣野凌大、四十物十四（あいものじゅうし）役を加藤大悟、天国獄（あまぐにひとや）役を青柳塁斗が担当する。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」は、10月に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて上演される。詳細は続報を待とう。
「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」
期間：2020年10月
劇場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL
スタッフ
原作：EVIL LINE RECORDS
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
キャストオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：荒牧慶彦
躑躅森盧笙：里中将道
天谷奴零：東山義久
波羅夷空却：廣野凌大
四十物十四：加藤大悟
天国獄：青柳塁斗
ほか
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会