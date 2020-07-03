flumpoolの楽曲「ちいさな日々」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。
「ちいさな日々」は5月にリリースされた約4年ぶりのオリジナルアルバム「Real」の収録曲。山村隆太（Vo）が「何気ない日々の小さな幸せ」をコンセプトに作詞した楽曲で、テレビアニメ「かくしごと」ではオープニングテーマとして使用されていた。MVは演奏するメンバーのモノクロ映像に、ストーリー展開があるシーンが差し込まれる構成となっている。
なお7月から開催予定だった全国ツアー「flumpool 10th Tour『Real』」は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて一部公演が延期となり、新たなスケジュールが発表されている。詳細はツアーの特設サイトで確認しよう。
flumpool 10th Tour「Real」
2020年10月2日（金）埼玉県 大宮ソニックシティ
2020年10月11日（日）広島県 上野学園ホール
2020年10月17日（土）奈良県 なら100年会館
2020年10月18日（日）和歌山県 和歌山市民会館
2020年10月24日（土）神奈川県 神奈川県民ホール
2020年10月25日（日）神奈川県 神奈川県民ホール
2020年10月31日（土）北海道 函館市民会館
2020年11月6日（金）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2020年11月14日（土）群馬県 高崎芸術劇場
2020年11月28日（土）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール（※9月13日公演の振替公演）
2020年11月29日（日）岡山県 岡山市民会館
2020年12月3日（木）東京都 中野サンプラザホール
2020年12月4日（金）東京都 中野サンプラザホール
2020年12月11日（金）京都府 ロームシアター京都
2020年12月13日（日）三重県 四日市市文化会館
2020年12月19日（土）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2020年12月27日（日）宮城県 仙台サンプラザホール
2021年1月10日（日）大阪府 フェスティバルホール（※8月14日公演の振替公演）
2021年1月11日（月・祝）大阪府 フェスティバルホール（※8月15日公演の振替公演）
2021年2月12日（金）新潟県 新潟テルサ（※9月5日公演の振替公演）
2021年2月14日（日）香川県 サンポートホール高松（※9月12日公演の振替公演）
2021年2月20日（土）滋賀県 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール（※9月22日公演の振替公演）
2021年2月23日（火・祝）大分県 J:COM ホルトホール大分（※8月10日公演の振替公演）
2021年3月7日（日）静岡県 静岡市清水文化会館（マリナート）（※7月17日公演の振替公演）
2021年3月19日（金）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール（※8月17日公演の振替公演）
2021年3月27日（土）富山県 新川文化ホール（ミラージュホール）（※9月19日公演の振替公演）
2021年4月3日（土）長野県 まつもと市民芸術館（※7月19日公演の振替公演）
2021年4月4日（日）石川県 本多の森ホール（※9月20日公演の振替公演）
2021年4月10日（土）山形県 シェルターなんようホール（南陽市文化会館）（※7月11日公演の振替公演）
2021年4月11日（日）栃木県 栃木県総合文化センター（※8月23日公演の振替公演）
2021年4月18日（日）茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）（※8月22日公演の振替公演）
2021年4月24日（土）岩手県 盛岡市民文化ホール（※7月12日公演の振替公演）
2021年5月4日（火・祝）東京都 オリンパスホール八王子（※8月29日公演の振替公演）
2021年5月5日（水・祝）東京都 オリンパスホール八王子（※8月30日公演の振替公演）
2021年6月19日（土）愛知県 愛知県芸術劇場（※7月25日公演の振替公演）
2021年6月20日（日）愛知県 愛知県芸術劇場（※7月26日公演の振替公演）