トレバ限定サンリオキャラの2段式ボックスに『ハローキティ』登場♪

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破したオンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、2020年7月4日(土)12:00より、サンリオの人気キャラクターがデザインされた「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス」の第2弾、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス ハローキティ ラブリーキー」が登場することを発表した。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができる。人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



今回は、6月1日に登場した『リトルツインスターズ』に続き、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ 2段式収納ボックス ハローキティ ラブリーキー」が登場!



本プライズは、「ハローキティ」を中心にラブリーなイラストがたくさんあしらわれた、とってもキュートな収納ボックス♪ 心ときめくインテリアとしても最適なアイテムに仕上がってる。



ラブリーな「ハローキティ」と永遠の愛を象徴するハート型の南京錠がデザインされた収納ボックスを活用して、大切なお手紙や思い出の詰まった写真など、素敵に可愛く収納しよう!



(C)2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.