『アルゴナビス』最終回・第13話あらすじ！ 彼らを待ち受ける運命とは…！

4月より放送中のTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の最終回・第13話のあらすじ、場面カットが到着した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は、様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



第13話は7月3日(金)深夜1:25より、MBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、場面カットはこちら!



<#13 「Pray」>

幼い日に見たステージ――その上で蓮は全力を出し尽くした。

熱狂に包まれるArgonavisと、その熱に呼応するかのよう鳴りやまないオーディエンスの声。

確かな手応えを感じるArgonavisを待ち受ける運命とは――。







また、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』地上波放送の直前に、特別生放送番組を毎週無料でWEB配信中。

7月3日(金)の第13回は、毎週配信している番組「アルゴナイト 深夜練習中!」に加え、アニメ最終回直前スペシャル生放送特番として放送時間を拡大し、「アルゴナビス from BanG Dream! AAside 特番生放送 Steady Goes!」を同日22:00より配信する。



(C)ARGONAVIS project.