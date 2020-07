スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は3日、スポーツナビ株式会社が運営するスポーツ総合サイト「スポーツナビ」と連携し、7月4日(土)に行われる川崎フロンターレvs鹿島アントラーズの一戦を無料配信すると発表した。

先週末の明治安田生命J2リーグ再開、明治安田生命J3リーグ開幕に続いて、今週末には明治安田生命J1リーグが再開される。スポーツがある日常がようやく戻りつつある中、この興奮をより多くのサッカーファン、そしてスポーツファンと分かち合うため、DAZNでは「スポーツナビ」と連携し、7月4日(土)に開催される川崎vs鹿島の試合を「スポーツナビ」上にて無料配信することとなった。なお、再開節以降もJリーグの魅力をより多くの人に届けるべく、定期的に無料配信を行う予定だという。

また、“Jリーグを盛り上げる”というビジョンのもとDAZNとパートナーメディアが昨年立ち上げた「DAZN Jリーグ推進委員会」では、各メディアがクラブのスタッフや選手総勢100人に取材を実施し、全56クラブの魅力に迫っている。DAZNと「スポーツナビ」はJリーグの魅力を共に伝えていくパートナーとして、このインタビュー企画を「THIS IS MY CLUB -FOR RESTART WITH LOVE-」と称し「スポーツナビ」上の特別ページで公開している。概要は以下の通り。

■明治安田生命J1リーグライブ配信 概要

対象試合:明治安田生命J1リーグ第2節 川崎フロンターレvs鹿島アントラーズ

日時:7月4日(土)19:00〜

視聴方法:PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ(iOS版、Android版)

*第3節以降も定期的に無料配信を行う予定です