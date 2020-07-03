稲垣理一郎、Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE」第2期の放送開始時期が、2021年1月に決定。併せてティザービジュアル第2弾、ティザーPV第2弾が公開された。

ティザービジュアルには、決戦に向けて動き出す千空と司を中心に構成されており、両陣営のメインキャラクターが背後に集結。さらに第2期より活躍する西園寺羽京、ニッキー、上井陽ら新キャラクターも登場したほか、3人の設定画もお披露目された。またティザーPV第2弾では千空役の小林裕介によるナレーションとともに、初解禁となる第2期の映像が楽しめる。

TVアニメ「Dr.STONE」第2期

2021年1月に放送・配信開始

スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：飯野慎也

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン：岩佐裕子

デザインワークス：水村良男

メインアニメーター：堀内博之

美術設定：青木智由紀

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

撮影監督：葛山剛士

編集：坂本久美子

音響監督：明田川仁

音楽：加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

石神千空：小林裕介

大木大樹：古川慎

小川杠：市ノ瀬加那

コハク：沼倉愛美

クロム：佐藤元

金狼：前野智昭

銀狼：村瀬歩

ルリ：上田麗奈

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

獅子王司：中村悠一

氷月：石田彰

ほむら：豊崎愛生

ほか

(c)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会