Boris、新代田FEVERで撮影された憤りと切なさが篭ったMV「Anti-Gone」公開

7月3日にリリースされるBorisの最新アルバム『NO』より、収録曲「Anti-Gone」のMVが公開になった。



本MVの撮影は、Borisのホームとも言える新代田のLive House Feverで敢行。このコロナ禍でしか生まれ得ない、憤りと切なさが篭った映像作品となった。







アルバム『NO』はBandcampにて7月3日16時に完全自主制作でのリリースとなる。今作には、かつて広島で活動していた「愚鈍(GUDON)」のカバー曲が収録。また、同楽曲にはOUTO、CITY INDIANの元ギタリストであり、現在はSOLMANIAで活躍中のKatsumi氏がゲストギターで参加。





<リリース情報>



Boris

最新アルバム『NO』



リリース日:2020年7月3日(金)16:00~

Bandcamp配信リンク:https://boris.bandcamp.com/album/no



=収録曲=

1. Genesis

2. Anti-Gone

3. Non Blood Lore

4. Temple of Hatred

5. 鏡 -Zerkalo-

6. HxCxHxC -Parforation Line-

7. キキノウエ -Kiki no Ue-

8. Lust

9. Fundamental Error

10. Loveless

11. Interlude



Boris Official HP:www.borisheavyrocks.com