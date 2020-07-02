武井宏之原作によるTVアニメ「シャーマンキング」が、明日7月3日よりABEMAのアニメ3チャンネルにて一挙配信される。

これは少年マンガ原作のアニメ作品を特集する「少年誌原作アニメフェス in ABEMA」と題された企画の、第1弾として展開されるもの。「シャーマンキング」の一挙配信は毎週金曜24時より、5週にわたって行われる。

「少年誌原作アニメフェス in ABEMA」第1弾ではほかにも、西義之原作によるTVアニメ「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」の第1期を7月4日16時より全話一挙配信。さらに葦原大介原作によるTVアニメ「ワールドトリガー」、鈴木央原作によるアニメ「七つの大罪」シリーズ、附田祐斗・佐伯俊原作によるアニメ「食戟のソーマ」シリーズ、渡辺航原作によるアニメ「弱虫ペダル」シリーズ、空知英秋原作によるアニメ「銀魂」シリーズ、荒川弘原作によるTVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」も配信する。なお「少年誌原作アニメフェス in ABEMA」第2弾の内容は、7月下旬に発表される予定だ。

「少年誌原作アニメフェス in ABEMA」第1弾

TVアニメ「シャーマンキング」

配信日時：2020年7月3日（金）24:00～、以降7月31日（金）まで毎週金曜24:00より10話ずつ一挙放送 ※7月31日（金）は第41話から第64話までを一挙放送

配信チャンネル：みんなのアニメ2チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/EBLfVyLbaNQ2L7

TVアニメ「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第1期

配信日時：2020年7月4日（土）16:00～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/FFYZY7uw8M7KQs

TVアニメ「ワールドトリガー」

「邂逅編・黒トリガー争奪戦編・ボーダー入隊編」

配信期間：2020年6月22日（月）～7月5日（日）

「大規模侵攻編・B級ランク戦編」

配信期間：2020年7月6日（月）～7月19日（日）

「逃亡者編・B級ランク戦編」

配信期間：2020年7月20日（月）～8月2日（日）

URL：https://abema.tv/video/title/5-24

アニメ「七つの大罪」シリーズ

配信日時：2020年7月2日（木）16:30～、以降8月3日（月）まで毎週月曜日16:00より12話ずつ一挙放送（※7月2日のみ木曜日に放送）

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EBLfYPEWg3Bh3V

アニメ「食戟のソーマ」シリーズ

配信日時：2020年7月3日（金）16:30～、以降8月4日（火）まで毎週火曜日16:30より12話ずつ一挙放送（※7月3日のみ金曜日に放送）

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EBLfUkVKvpnxas

アニメ「弱虫ペダル」シリーズ

配信日時：2020年7月13日（月）19:00～、以降平日19:00より6話ずつ一挙放送

配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DuB5235avtxVuZ

アニメ「銀魂」シリーズ

配信日時：毎日平日放送中

配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/981NGfW3gD87c3

配信チャンネル：みんなのアニメ2チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime2/slots/Beriinuoxkhqo5

TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」

配信日時：2020年7月1日（水）16:30～、以降7月29日（水）まで毎週水曜日16:30より12話ずつ一挙放送

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EBLfZ1FSZWCCMd