TVアニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」の第2弾PVが解禁された。
PVでは新規映像が収められているほか、ミーシャ役の楠木ともりが歌うエンディングテーマ「ハミダシモノ」を聴くことができる。併せて8月19日にリリースされるEP「ハミダシモノ」の期間生産限定盤、初回生産限定盤AおよびB、通常盤のジャケットがそれぞれ公開された。
「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」は、“暴虐の魔王”ことアノス・ヴォルディゴードが、平和な世の中を夢見て未来へと転生したことから始まる物語。7月4日よりTOKYO MXほかにて放送される。
TVアニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」
放送情報
TOKYO MX：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～
とちぎテレビ：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～
群馬テレビ：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～
BS11：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～
テレビ愛知：2020年7月5日（日）より毎週日曜日26:05～
読売テレビ：2020年7月6日（月）より毎週月曜日25:59～
AT-X：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～ ※リピート放送あり
スタッフ
原作：秋「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」（電撃文庫 / KADOKAWA）
原作イラスト：しずまよしのり
総監督：大沼心
監督：田村正文
助監督：湊未來
キャラクターデザイン：山吉一幸
シリーズ構成：田中仁
音響監督：納谷僚介
音楽：井内啓二
制作：SILVER LINK.
キャスト
アノス・ヴォルディゴード：鈴木達央
ミーシャ・ネクロン：楠木ともり
サーシャ・ネクロン：夏吉ゆうこ
(c)2019 秋/KADOKAWA/Demon King Academy