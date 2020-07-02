TVアニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」の第2弾PVが解禁された。

PVでは新規映像が収められているほか、ミーシャ役の楠木ともりが歌うエンディングテーマ「ハミダシモノ」を聴くことができる。併せて8月19日にリリースされるEP「ハミダシモノ」の期間生産限定盤、初回生産限定盤AおよびB、通常盤のジャケットがそれぞれ公開された。

「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」は、“暴虐の魔王”ことアノス・ヴォルディゴードが、平和な世の中を夢見て未来へと転生したことから始まる物語。7月4日よりTOKYO MXほかにて放送される。

TVアニメ「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」

放送情報

TOKYO MX：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～

とちぎテレビ：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～

群馬テレビ：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～

BS11：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～

テレビ愛知：2020年7月5日（日）より毎週日曜日26:05～

読売テレビ：2020年7月6日（月）より毎週月曜日25:59～

AT-X：2020年7月4日（土）より毎週土曜日23:30～ ※リピート放送あり

スタッフ

原作：秋「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」（電撃文庫 / KADOKAWA）

原作イラスト：しずまよしのり

総監督：大沼心

監督：田村正文

助監督：湊未來

キャラクターデザイン：山吉一幸

シリーズ構成：田中仁

音響監督：納谷僚介

音楽：井内啓二

制作：SILVER LINK.

キャスト

アノス・ヴォルディゴード：鈴木達央

ミーシャ・ネクロン：楠木ともり

サーシャ・ネクロン：夏吉ゆうこ

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