先生にバレないの?! 10代が授業中にこっそりやっていること

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月1日(水)の放送では、『ミッションインポッシ部! 入部試験!!』をテーマにお届けしました。10代のリスナーが、授業中に先生の目を盗んで行っていることとは何でしょうか? パーソナリティのこもり教頭とさかた校長の声に似ている突然のゲストが、リスナーに話を聞いていきました。さかた校長:授業中に、こっそり勉強以外のミッションを遂行するSCHOOL OF LOCK! の裏部活動「ミッションインポッシ部」。こもり教頭:そんな部があるのね(笑)。さかた校長:まぁ非公式で活動しているので、いままで日の目を見ることはなかったんだけど……今夜は特別に、その活動内容を公開してくれるらしい!こもり教頭:らしい?! 校長先生が説明してくれるわけではないの?さかた校長:うん……あんまり俺も知らんのよ(笑)。こもり教頭:ではミッションインポッシ部の部長が来てくれるんですか?さかた校長:来てくれるって言っていたけど、ちょっと遅れているみたいだね……。十六九:遅くなりました! 十六九・ルーズで~す!!こもり教頭:十六九さん!? あれ? 校長は?十六九:校長は……トイレに(笑)。こもり教頭:というか、十六九さんの顔が校長なんですけど(笑)。十六九:まぁ、同じ福岡出身だからね~!こもり教頭:そもそもミッションインポッシ部って、授業をちゃんと受けていないことを発表する、ってことなんでしょ?十六九:おぉ!? それはちょっとよくわからないけれども(笑)……教頭先生は、学生時代に勉強以外のことをやったことはないの?こもり教頭:そりゃありますよ。ノートを切ってまっすぐに折り続ける……とか(笑)。十六九:なんだそのミッションは!こもり教頭:で、数学の先生に「キミは科学者になれるよ」って言われたんです。十六九:ちょっと待ってくれ(笑)。何その背中の押し方は! イカした学校に行っていたね(笑)。こもり教頭:でしょ。すごいよねー。十六九:そういうミッションをやってきたという生徒は、ぜひ教えてください。十六九:もしもし! ミッションインポッシ部に入部したいんだな? じゃあ、どんなミッションをやったか教えてくれ!リスナー:すっぴんからフルメイク完成までのミッションを遂行しました。十六九:これはどういうことだ? いつやったの?リスナー:午後の応用英語という授業のときにやっています。十六九:午後の応用英語? 午前じゃなく午後のほうがいいのか?リスナー:午後は眠いじゃないですか。こもり教頭:そうだよね。十六九:なるほど。眠気覚ましのためにも、という感じなんだな。リスナー:はい。十六九:じゃあ授業中にどんなふうにやっているのか、教えてもらってもいいか?リスナー:はい!授業の前に筆箱代わりにメイクポーチを机に置く→号令のあと、座ったらリップを塗り始める→先生が黒板に長い英文を書いている最中に、アイメイクに取りかかる→先生が2分くらい黒板に向かっているときに、マスカラとビューラーをする→アイラインを引く→完成!十六九:隣の席の子にもバレていないのか?リスナー:いや、バレています。こもり教頭:そりゃバレるよな(笑)。十六九:でもメイク前とメイク後で、先生にもバレるんじゃないか?!リスナー:応用英語の先生にはバレていないです。担任の先生にはバレますけど(笑)。こもり教頭:そうだよね~午前と午後で顔がキレイになっているもんね。十六九:このミッションには何分くらいかかったんだ?リスナー:40分くらいですね。こもり教頭:フルタイム使っとるやん!十六九:それでも、なぜ英語の先生は気づかない?リスナー:おじいちゃん先生なので。こもり教頭:なるほどね~。十六九:これはすごいな。メイク自体は、学校はOKなんだろ?リスナー:はい。こもり教頭:う~ん……。十六九:このミッション成功で、ミッションインポッシ部への入部決定です!リスナー:ありがとうございます。十六九:普通ならバレるところを、先生が長文を書いている時間を利用してね……リスクがあることなのに、素晴らしい!こもり教頭:うん……。でもほどほどにだよ。十六九:入部おめでとう! これからもミッション遂行頼むぞ!リスナー:はい!このほかには、『付箋を折って先をとがらせ、天井に50枚刺す』、『AirDropでクラス中に面白写真をばら撒き、思わず吹き出した子を観察して笑いをこらえる』というミッションを遂行したリスナーとも電話をつなぎました。