『アイルー』『プーギー』モチーフのネックレスで癒されよう♪

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーより、『モンスターハンター』シリーズに登場する人気キャラクター「アイルー」と「プーギー」をモチーフにした新作ネックレスが発売決定した。



2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。「友人と協力して強大なモンスターに挑む」という通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした作品だ。



「アイルー ”肉球ネコぱんちver.” ネックレス」は、何事にも一生懸命で健気なオトモアイルーが、アイルー族の間で広く使われる伝統的な打撃武器 ”肉球ネコぱんち” を装備したデザイン。フリフリとゆれるギミック、左手に持ったダイヤモンドがチャームポイントだ。



そして、おなじみ癒し系マスコットのプーギー。撫でたり抱き上げたり、懐いてくれたり、添い寝してくれたり、突進されたり…。「プーギー ”思い出ストライプver.” ネックレス」で、プーギーとの思い出をいつでもあなたの胸に。



現在、ユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップ、カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」にて、7月13日(月)まで予約受付中。8月下旬ごろお届け予定となっている。



