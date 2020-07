アマン東京・アマネム・アマン京都 新しい時代の寛ぎと癒しを提供するプラン

日本国内にある3つのアマンより、新しい生活様式へのシフトによって日々感じるストレスや不安をリリースし、心身を整えるための滞在を提案。高い天井と大きな窓いっぱいの景色による開放感、あるいは、その土地の自然と文化の香りが溢れる空間で、心地よいリフレッシュのひとときを、そしてウエルネスなご滞在をお楽しみいただける。



2014年にはアマン初の都市型リゾートとしてオープンしたアマン東京、2016年に日本人の心の故郷、伊勢志摩にウェルネスデスティネーションとして開業したアマネム。そして、2019年には歴史深い古都、京都・洛北の静寂の森に待望のアマン京都がオープンし、日本における3つのアマンは、それぞれの地域の伝統文化や自然を生かしながら、アマンならではの日本のさまざまな魅力を国内外のユーザーに伝えるべく展開してきた。



新しい時代となった今、国内の3つのアマンでは、さらに心身を整えるウェルネスに特化した様々なプランを用意し、ゲストを温かく迎える。





■アマン東京

宿泊プラン 『リトリート for リカバリー』



アマン・スパでのボディトリートメント、「クロモジ ティー ジャーニー」と、東京の絶景を見渡すレストランでのヘルシーな朝食をお楽しみいただくプラン。



■アマネム

宿泊プラン 『ホリスティックな免疫強化のためのリトリート』



東洋医学の考えに基づいた療養、「鍼灸」や伊勢志摩ならではのトリートメント、お部屋に引かれた温泉での湯治を通して免疫力の強化をサポートする。



■アマン京都

宿泊プラン 『Ryokan文化の息づく滞在』



お部屋での朝食や夕食、貸切露天風呂など「旅館」に滞在するようくつろぐことができるプラン。





アマン東京宿泊プラン 『リトリート for リカバリー』

期間: 2020年8月1日(土)から2020年12月31日(木)まで

泊数: 1泊2日より

料金: 1部屋1泊1名さま 134,500円から (諸税・サービス料別)

1部屋1泊2名さま 179,000円から (諸税・サービス料別)

予約: ご希望宿泊日の3日前までにご予約ください

内容: 1泊2日のプランには、下記が含まれます

・アルヴァでのご朝食(アメリカンブレックファスト または 和朝食)

・アマン・スパでの「クロモジ ティー ジャーニー」トリートメント(120分)

お問い合わせ: 宿泊予約 (03) 5224 3345





アマネム宿泊プラン 『ホリスティックな免疫強化のためのリトリート』

期間: 2020年12月31日(木)まで

泊数: 1泊2日より

料金: 1部屋1泊1名さま 182,000円から (諸税・サービス料別)

1部屋1泊2名さま 254,000円から (諸税・サービス料別)

予約: ご希望の宿泊日7日前までにご予約ください

内容: 1泊2日のプランには、下記が含まれます

・ ご朝食

・ アマン・スパでの「鍼灸」セッション (90分)

・ アマン・スパでの「ソルトスクラブとミネラル豊富な海藻ボディラップトリートメント」(90分)

・ ウェルネスチームによる湯治ガイダンスコース(30分)

・ ご昼食 ヘルシー和食ランチ

・ 賢島駅からアマネムまでのプライベート送迎

お問い合わせ: 宿泊予約 (05) 5992 5000





アマン 京都宿泊プラン 『Ryokan文化の息づく滞在』

期間: 2020年9月30日(水)まで

泊数: 1泊2日より

料金: 1部屋1泊1名さま 157,000円から (諸税・サービス料別)

1部屋1泊2名さま 194,000円から (諸税・サービス料別)

内容: 1泊2日のプランには、下記が含まれます

・ お部屋でのご夕食(ザ・リビング パビリオン by アマンより和食をご用意)

・ お部屋でのご朝食(和朝食またはアメリカンブレックファースト)

・ アマン・スパの露天風呂の貸切り(要事前予約)

・ ヨガまたはメディテーション体験(60分)

お問い合わせ: 宿泊予約 (075)496 1334