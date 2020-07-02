2020年夏にテレビ放送およびWeb配信が1話から開始されるアニメ作品をまとめました。

放送中～7月5日（日）放送開始

7月6日（月）～12日（日）放送開始

7月13日（月）～放送開始

配信のみ

放送が7月より延期になった作品

「おばけずかん」

最速放送：放送中

放送局：テレビ東京系「おはスタ」内

山下大輝、水樹奈々

原作：斉藤洋、宮本えつよし「おばけずかん」シリーズ（講談社）

監督：イワタナオミ

脚本：田辺茂範

アニメーション制作：ファンワークス

公式サイト

童話「おばけずかん」ショートドラマ＆アニメ化、水樹奈々が主題歌とキャスト担当

「耐え子の日常」新シリーズ

最速放送：放送中

放送局：TOKYO MX

田中さん、愛美、森嶋秀太、遠野ひかる、紡木吏佐

原作：そろそろ谷川

監督：そろそろ谷川

公式Twitter

アニメ「耐え子の日常」新シリーズが7月から放送開始、月～金の夕方毎日耐える

「天晴爛漫！」

最速放送：2020年7月3日（金）21:00～（AT-X）

放送局：AT-X、TOKYO MX、北日本放送、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、BS11

配信：dアニメストア、Netflix、Amazon Prime Video、Hulu、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、ひかりTV、FOD、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、GYAO!、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM.com 動画、HAPPY!動画、ムービーフルplus、あにてれ、クランクイン！ビデオ

花江夏樹、山下誠一郎、悠木碧、雨宮天、斉藤壮馬、折笠富美子、櫻井孝宏、杉田智和、興津和幸、津田健次郎、稲田徹、小野大輔、興津和幸

監督・シリーズ構成・ストーリー原案：橋本昌和

キャラクター原案：アントンシク

キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵

アニメーション制作：P.A.WORKS

公式サイト / PV

アニメ「天晴爛漫！」7月3日より第1話から放送再開

「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」

最速放送：2020年7月3日（金）22:55～（TBS、MBS、北海道放送、RKB毎日放送、中国放送、東北放送、新潟放送、テレビユー福島、あいテレビ、テレビ山口、琉球放送）

放送局：TBS、MBS、BS-TBS、北海道放送、RKB毎日放送、中国放送、東北放送、新潟放送、テレビユー福島、あいテレビ、テレビ山口、琉球放送、宮崎放送、信越放送、大分放送、静岡放送、山陽放送、テレビ愛知、IBC岩手放送、熊本放送



配信：GYAO!、MBS動画イズム、TVer、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、Amazon Prime Video、Netflix、FOD、dTV、ABEMA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、TELASA、ひかりTV、ニコニコチャンネル、クランクイン！ビデオ、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com 動画

梶原岳人、小林裕介、中井和哉、鈴村健一、上條沙恵子、Ｍ・Ａ・Ｏ、悠木碧、八代拓、阪口大助、楠大典、興津和幸、日野聡、宝亀克寿、土師孝也、小西克幸、チョー、小野大輔、古川慎、Lynn、河西健吾、大原さやか、金元寿子、宮野真守、前野智昭、赤尾ひかる、坂本真綾、内山夕実、釘宮理恵、松岡禎丞、乃村健次、千葉進歩、小林親弘、青山穣、安元洋貴、山本格、関智一、津田健次郎、櫻井孝宏、島袋美由利、朝井彩加、千葉翔也、伊藤健太郎、速水奨

原作：大久保篤「炎炎ノ消防隊」（週刊少年マガジン / 講談社）

監督・シリーズ構成：南川達馬

キャラクターデザイン・総作画監督：守岡英行

総作画監督：小堺能夫、徳田夢之介

アニメーション制作：david production

公式サイト / PV

「炎炎ノ消防隊」優一郎黒野役に櫻井孝宏「エキセントリックな価値観にシビれる」

「ド級編隊エグゼロス」

最速放送：2020年7月3日（金）24:00～（TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ）

放送局：TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、MBS、テレビ愛知、AT-X



配信：dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、AbemaTV、GYAO!、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、TELASA、FOD、ひかりTV、Amazon Prime Video、ビデオマーケット、DMM.com 動画、music.jp

松岡禎丞、加隈亜衣、矢作紗友里、桑原由気、茅野愛衣、三木眞一郎、大森日雅、岸尾だいすけ、小山力也、伊藤静

原作：きただりょうま「ド級編隊エグゼロス」（ジャンプスクエア / 集英社）

監督・シリーズ構成：神保昌登

キャラクターデザイン：山本亮友

アニメーション制作：project No.9

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「ド級編隊エグゼロス」エグゼロスメンバーの紹介収めたPV、加隈亜衣が歌うEDも

「食戟のソーマ 豪ノ皿」

最速放送：2020年7月3日（金）24:30～（TOKYO MX、BS11）

放送局：TOKYO MX、BS11



配信：ABEMA ほか

松岡禎丞、金元寿子、高橋未奈美、花江夏樹、諏訪部順一、赤﨑千夏、岡本信彦、大西沙織、櫻井孝宏、福山潤

原作：附田祐斗、佐伯俊、森崎友紀「食戟のソーマ」（週刊少年ジャンプ / 集英社）

監督：米たにヨシトモ

シリーズ構成：ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン：下谷智之

アニメーション制作：J.C.STAFF

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アニメ「食戟のソーマ 豪ノ皿」7月より放送再開、第1話からスタート

「アラド：逆転の輪（ギア）」

最速放送：2020年7月3日（金）25:53～（テレビ東京）

放送局：テレビ東京

小野友樹、内山昂輝、花守ゆみり、近藤孝行、石川由依、高橋李依、鈴木崚汰、内田秀

監督：阿部記之

シリーズ構成：関島眞頼

脚本：関島眞頼、朱白あおい

キャラクターデザイン：木村智

アニメーション制作：ライデンフィルム

公式サイト

「アラド戦記」TVアニメ新シリーズが7月より国内初放送、小野友樹や内山昂輝ら出演

「Lapis Re:LiGHTs」

最速放送：2020年7月4日（土）22:00～（TOKYO MX、BS11）

放送局：TOKYO MX、BS11



配信：ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、FOD、バンダイチャンネル、TELASA、Hulu、ひかりTV、GYAO!、アニマックスプレミアムVOD、ビデオマーケット、Rakuten TV、Amazon Prime Video、HAPPY!動画、ニコニコチャンネル

安齋由香里、久保田梨沙、向井莉生、佐伯伊織、山本瑞稀、星乃葉月、嶺内ともみ、篠原侑、中山瑶子、本泉莉奈、鈴木亜理沙、大野柚布子、早瀬雪未、広瀬世華、赤尾ひかる、雨宮夕夏、松田利冴、桜木夕、奥紗瑛子、伊藤はるか、花澤香菜、南條愛乃、上坂すみれ、佐倉綾音

監督：畑博之

シリーズ構成：土田霞、あさのハジメ

アニメキャラクターデザイン・総作画監督：池上たろう

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

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「ラピスリライツ」学院生活やライブシーン収めた新PV、放送直前に生特番も

「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」

最速放送：2020年7月4日（土）23:30～（TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11）

放送局：TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、読売テレビ、テレビ愛知、AT-X



配信：dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、Netflix、マンガUP!、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ、PlayStation Video

鈴木達央、楠木ともり、夏吉ゆうこ

原作：秋「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～」（電撃文庫 / KADOKAWA）

総監督：大沼心

監督：田村正文

シリーズ構成：田中仁

キャラクター原案：しずまよしのり

キャラクターデザイン：山吉一幸

アニメーション制作：SILVER LINK.

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「魔王学院の不適合者」第2弾キービジュアル＆PV公開、7月4日放送開始



「巨人族の花嫁」

最速放送：2020年7月5日（日）25:00～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX



配信：ComicFestaアニメ、YouTube、ニコニコチャンネル

小野友樹、伊東健人、藤本教子、中澤まさとも、白井悠介

原作：ITKZ

監督：石倉礼

脚本：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン・総作画監督：吉川真一

アニメーション制作：studio HōKIBOSHI

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BLアニメ「巨人族の花嫁」追加キャストに中澤まさとも＆白井悠介、Webラジオも決定

「超普通都市カシワ伝説R」

最速放送：2020年7月6日（月）9:55～（千葉テレビ放送）

放送局：千葉テレビ放送



配信：YouTube

ペチ子、高里桃子、秋山結可莉、新田ほのか、本田しをん、冷水優果、岡田めい

脚本・監督：村井真也

キャラクターデザイン：中道裕大、藤咲、ラッコくみちょう、冷水優果、いちろ、みちよつ

アニメーション制作：超普通スタジオ

公式サイト

柏のご当地アニメ「超普通都市カシワ伝説R」千葉テレビで7月放送開始

「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」

最速放送：2020年7月6日（月）24:00～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX、AT-X



配信：予定あり

橘龍丸、熊谷健太郎、大橋彩香、浪川大輔、杉田智和、甲斐田ゆき、田野アサミ、浜田賢二、小林親弘、関智一

原作：Yongje Park「ゴッド・オブ・ハイスクール」（LINEマンガ）

監督：朴性厚

シリーズ構成：吉村清子

キャラクターデザイン：秋田学

アニメーション制作：MAPPA

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「ゴッド・オブ・ハイスクール」新KV＆バトルシーンに主題歌のせたPV公開



「バキ」大擂台賽編

最速放送：2020年7月6日（月）24:30～（TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都）

放送局：TOKYO MX1、サンテレビ、KBS京都、テレビ愛知、HTB北海道テレビ、TVQ九州放送



配信：Netflix

島﨑信長、大塚明夫、大塚芳忠、保志総一朗、雨宮天、緒方賢一、小山力也、飯塚昭三、幸野善之、川津泰彦、遠藤大智、蓮池龍三、石川ひろあき、星野貴紀、池田知聡、滝知史、銀河万丈、青山穣、手塚秀彰、安元洋貴、中尾隆聖、古谷徹

原作：板垣恵介「バキ」（週刊少年チャンピオン / 講談社）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：鈴木藤雄、石川晋吾

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

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「バキ」大擂台賽編KV・本PV公開！死刑囚のその後描く「REVENGE TOKYO」もアニメに



「BanG Dream! ガルパ☆ピコ～大盛り～」

最速放送：2020年7月6日（月）25:00～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX、AT-X



配信：ABEMA、dアニメストア、ビデオマーケット、DMM.com 動画、COCORO VIDEO、music.jp、GYAO!ストア、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu

愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙、相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音、佐倉綾音、三澤紗千香、加藤英美里、日笠陽子、金元寿子、伊藤美来、田所あずさ、吉田有里、豊田萌絵、黒沢ともよ、前島亜美、小澤亜李、上坂すみれ、中上育実、秦佐和子、洲崎綾、尾崎由香

監督：宮嶋星矢

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：宮嶋星矢

アニメーション制作：DMM.Futureworks、ダブトゥーンスタジオ、サンジゲン

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「BanG Dream! ガルパ☆ピコ～大盛り～」は5月配信スタート、キービジュ公開

「響けFM83〇！マンデーナイトシンフォニー」

最速放送：2020年7月6日（月）25:00～（千葉テレビ放送）

放送局：千葉テレビ放送

横道侑里、相川優香、青木菜奈、天ヶ瀬時雨、板持真侑、居留守かりん、烏川さつき、歌川明日香、越智日奈子、榧野朱里、京本諷、草梛祐史、小林愛海、末竹郁美、たかたゆうか、津田彩菜、常田ひとみ、中村駿、マリーアン、ねこ屋敷ch すい＆さくら、ひなたさおり、穂積燦、堀井健裕、星海志帆、望月夕卯、谷地智也、優貴、ゆい、ユイF-022

監督・脚本：安岡剛

アニメーション制作：左藤智宏

キャラクター原案：谷地智也

公式サイト

「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第2期

最速放送：2020年7月7日（火）19:00～（アニマックス）

放送局：アニマックス、BSスカパー！、J:テレ



配信：dアニメストア、dTV、Netflix、Amazon Prime Video、J:COMオンデマンド、milplus、TERASA、auスマートパスプレミアム、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、ひかりTV、FOD、GYAO!、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com 動画、Rakuten TV、クランクイン！ビデオ、HAPPY!動画

村瀬歩、林勇、神谷浩史、柿原徹也、明坂聡美、河村梨恵、羽多野渉、斎賀みつき、野水伊織、太田哲治、天﨑滉平、小林裕介、高橋伸也、蓮岳大、斉藤次郎、松田颯水、松田利冴、大久保瑠美、間島淳司、小田切茜、沢木郁也

原作：西義之「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」（週刊少年ジャンプ / 集英社）

監督：近藤信宏

脚本：鈴木やすゆき

キャラクターデザイン：河野紘一郎

総作画監督：只野和子、松下浩美

アニメーション制作：スタジオディーン

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「ムヒョロジ」アクション満載のPVを順次公開、第1弾はムヒョvsゴリョー

「うまよん」

最速放送：2020年7月7日（火）21:54～（TOKYO MX、BS11、AT-X）

放送局：TOKYO MX、BS11、AT-X



配信：U-NEXT、COCORO VIDEO、クランクイン！ビデオ、DMM.com 動画、FOD、GYAO!ストア、music.jp、ニコニコチャンネル、Rakuten TV、ビデオマーケット、dアニメストア、バンダイチャンネル、Google Play、ひかりTV、ABEMA、アスミック・エース、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、HAPPY!動画

和氣あず未、高野麻里佳、Machico、前田玲奈、高橋未奈美、鬼頭明里、佐伯伊織

監督：宮嶋星矢

キャラクターデザイン・総作画監督：宮嶋星矢

アニメーション制作：DMM.futureworks、ダブトゥーンスタジオ

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ウマ娘のショートアニメ「うまよん」7月7日放送開始、SDキャラ揃ったKV第2弾も

「放課後ていぼう日誌」

最速放送：2020年7月7日（火）22:00～（AT-X）

放送局：AT-X、TOKYO MX、MBS、RKK熊本放送、BS11



配信：dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、ひかりTV、GYAO!、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、アニメ放題、U-NEXT、Amazon Prime Video、MBS動画イズム、TVer、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、ムービーフルplus

高尾奏音、川井田夏海、篠原侑、明坂聡美

原作：小坂泰之「放課後ていぼう日誌」（ヤングチャンピオン烈 / 秋田書店）

監督：大隈孝晴

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン：熊谷勝弘

総作画監督：熊谷勝弘、曾我篤史、市原圭子

アニメーション制作：動画工房

公式サイト / PV

アニメ「放課後ていぼう日誌」7月7日より第1話から放送再開

「戦乙女の食卓」

最速放送：2020年7月7日（火）24:28～（BS日テレ）

放送局：BS日テレ

釘宮理恵、沢城みゆき、阿澄佳奈、田中理恵、田村ゆかり、高山みなみ

監督：武市直子、孫猛

キャラクターデザイン・総作画監督：下地彩加

アニメーション制作：miHoYoAnime

PV

ゲーム「崩壊3rd」のスピンオフアニメ「戦乙女の食卓」BS日テレで7月放送

「ジビエート」

最速放送：2020年7月8日（水）22:00～（TOKYO MX） ※初回は事前PR番組を放送

放送局：TOKYO MX、AT-X、BSフジ



配信：Hulu、dアニメストア、FOD、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、Amazon Prime Video、Google Play、ニコニコチャンネル、ひかりTV、バンダイチャンネル、Paravi、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ムービーフルplus、HAPPY!動画、ビデオマーケット、DMM.com 動画、GYAO!ストア、music.jp、COCORO VIDEO、GYAO!、ABEMA

柿原徹也、藤井ゆきよ、東地宏樹、羽佐間道夫、池田秀一、七海ひろき、木村良平、石井康嗣、郷田ほづみ、落合福嗣、崎本大海、伊藤えみ

企画・原作・製作総指揮：青木良

監督：小美野雅彦

キャラクター原案：天野喜孝

キャラクターデザイン：小美野雅彦

モンスターデザイン：芹沢直樹

総作画監督：小美野雅彦

アニメーション制作：ランチ・BOX×スタジオエル

公式サイト / PV

「ジビエート」7月8日放送開始、敵対組織のキャストに郷田ほづみ・木村良平ら

「『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season」

最速放送：2020年7月8日（水）22:30～（AT-X）

放送局：AT-X、TOKYO MX、テレビ北海道、KHB東日本放送、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、TVQ九州放送、BS11



配信：ABEMA、dアニメストア、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、Netflix、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ、PlayStation Video

小林裕介、高橋李依、内山夕実、水瀬いのり、村川梨衣、新井里美、子安武人、岡本信彦、天﨑滉平、名塚佳織、高野麻里佳、田中あいみ、能登麻美子、坂本真綾

原作：長月達平「Re:ゼロから始める異世界生活」（MF文庫J / KADOKAWA）

監督：渡邊政治

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクター原案：大塚真一郎

キャラクターデザイン・総作画監督：坂井久太

アニメーション制作：WHITE FOX

公式サイト / PV

リゼロ第2期は7月＆来年1月に放送！追加キャストに岡本信彦、田中あいみ、坂本真綾

「デカダンス」

最速放送：2020年7月8日（水）23:30～（AT-X）

放送局：AT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、BS11



配信：ABEMA、dアニメストア、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、Netflix、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ

小西克幸、楠木ともり、鳥海浩輔、喜多村英梨、柴田芽衣、青山吉能、竹内栄治

監督：立川譲

構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：栗田新一

アニメーション制作：NUT

公式サイト / PV

アニメ「デカダンス」追加キャストに鳥海浩輔・喜多村英梨ら、本PVや番宣CMも

「GREAT PRETENDER」

最速放送：2020年7月8日（水）24:55～（フジテレビ）

放送局：フジテレビ、関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、北海道文化放送、BSフジ



配信：Netflix

小林千晃、諏訪部順一、藤原夏海、園崎未恵

監督：鏑木ひろ

脚本・シリーズ構成：古沢良太

キャラクターデザイン：貞本義行

総作画監督：加藤寛崇、浅野恭司

アニメーション制作：WIT STUDIO

公式サイト / PV

アニメ「GREAT PRETENDER」最新映像収めたPV公開、キャストの副音声放送も決定

「ノー・ガンズ・ライフ」第2期

最速放送：2020年7月9日（木）25:28～（TBS）

放送局：TBS、AT-X、サンテレビ、KBS京都、BS11



配信：FOD

諏訪部順一、山下大輝、沼倉愛美、日笠陽子、内田夕夜、興津和幸、櫻井孝宏、堀内賢雄、水瀬いのり、三瓶由布子、上田燿司、江原正士、高野麻里佳

原作：カラスマタスク「ノー・ガンズ・ライフ」（ウルトラジャンプ / 集英社）

監督：伊藤尚往

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：筱雅律

総作画監督：筱雅律、土屋圭

アニメーション制作：マッドハウス

公式サイト / PV

「ノー・ガンズ・ライフ」第2期は7月9日から、最新話で鉄朗とクリスが人質に

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」

最速放送：2020年7月9日（木）25:58～（TBS）

放送局：TBS、MBS、CBC、SBS、BS-TBS



配信：Amazon Prime Video

江口拓也、早見沙織、東山奈央、佐倉綾音、悠木碧、小松未可子、近藤隆、檜山修之、柚木涼香、中原麻衣、井上麻里奈、ささきのぞみ、小清水亜美、堀井茶渡

原作：渡航「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」（ガガガ文庫 / 小学館）

キャラクター原案：ぽんかん8

監督：及川啓

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：田中雄一

アニメーション制作：feel.

公式サイト / PV

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」7月に放送決定

「宇崎ちゃんは遊びたい！」

最速放送：2020年7月10日（金）21:30～（AT-X）

放送局：AT-X、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、山陰放送、NCC長崎文化放送、BS11



配信：dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、あにてれ、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ

大空直美、赤羽根健治、竹達彩奈、髙木朋弥、秋元羊介、早見沙織

原作：丈「宇崎ちゃんは遊びたい！」（ドラドラしゃーぷ# / KADOKAWA）

監督：三浦和也

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン・総作画監督：栗原学

アニメーション制作：ENGI

公式サイト / PV

「宇崎ちゃん」BD1巻に“SUGOI BABUMI”な特典付き限定版、早期予約キャンペーンも

「彼女、お借りします」

最速放送：2020年7月10日（金）25:25～（MBS・TBS系全国28局ネット）

放送局：MBS・TBS系全国28局ネット、AT-X



配信：dアニメストア、Netflix、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、ニコニコチャンネル、FOD、ABEMA、ひかりTV、dTV、GYAO!、MBS動画イズム、Tver、クランクイン！ビデオ、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア、バンダイチャンネル、Hulu、DMM.com 動画、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus、HAPPY!動画、TELASA、ニコニコ生放送

雨宮天、悠木碧、東山奈央、高橋李依、堀江瞬、野沢由香里、赤坂柾之、梶原岳人

原作：宮島礼吏「彼女、お借りします」（週刊少年マガジン / 講談社）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

公式サイト / PV

「彼女、お借りします」本PV公開、千鶴との出会いをきっかけに物語が動き出す

「ピーター・グリルと賢者の時間」

最速放送：2020年7月10日（金）25:35～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX、とちぎテレビ



配信 ：dアニメストア、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、ABEMA、ひかりTV、FOD、GYAO!ストア、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、DMM.com 動画、Rakuten TV、Google Play、クランクイン！ビデオ、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、TSUTAYA TV

下野紘、浅水健太朗、二ノ宮ゆい、竹達彩奈、山村響、上原あかり、千本木彩花

原作：檜山大輔「ピーター・グリルと賢者の時間」（月刊アクション / 双葉社）

監督：辰美

脚本：毛利のら

キャラクターデザイン：石毛るい

アニメーション制作：ウルフズベイン

公式サイト / PV

「ピーター・グリルと賢者の時間」新PV、ヒロイン4人が過激なセリフで“種”求める

「GETUP! GETLIVE! #げらげら」

最速放送：2020年7月10日（金）25:50～（MBS・TBS系全国28局ネット）

放送局：MBS・TBS系全国28局ネット



配信：GETUP! GETLIVE! FAN APP -lol-

花江夏樹、西山宏太朗、豊永利行、石川界人、阿座上洋平、熊谷健太郎

企画：天津向

ストーリー：渡航

アニメシリーズ構成：伊福部崇

監督：エイティーエイト

キャラクター原案：由良

アニメーション制作：スペルバウンド

公式サイト

アニメ「GETUP! GETLIVE!」0話が配信決定、花江夏樹らの写真・コメント到着

「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」

最速放送：2020年7月11日（土）24:00～（TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ）

放送局：TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBS、テレビ愛知、AT-X



配信：ABEMA、dアニメストア、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、アニメ放題、U-NEXT、Amazon Prime Video、Netflix、Rakuten TV、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、ムービーフルplus、クランクイン！ビデオ、PlayStation Video

松岡禎丞、戸松遥、茅野愛衣、沢城みゆき、高垣彩陽、日高里菜、竹達彩奈、伊藤かな恵、平田広明、安元洋貴、前田佳織里、森川智之、野島健児、小林沙苗、石原夏織、近藤玲奈、潘めぐみ、杉崎亮、諏訪部順一、生天目仁美、花田光、Lynn、田村睦心、木野日菜、小原好美、益山武明、石田彰、小山剛志、千葉一伸、八代拓、甲斐田裕子、榎木淳弥

原作：川原礫「ソードアート・オンライン」シリーズ（電撃文庫 / KADOKAWA アスキー・メディアワークス）

監督：小野学

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec

キャラクターデザイン：足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子、戸谷賢都

総作画監督：鈴木豪、山本由美子、戸谷賢都

アニメーション制作：A-1 Pictures

公式サイト / PV

「SAO アリシゼーション WoU」最終章の放送開始日が決定、1stクール総集編も

「A.I.C.O. -Incarnation-」

最速放送：2020年7月12日（日）22:30～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX、BS11、MBS



配信：Netflix、Amazon Prime Video（レンタル・購入）、GYAO!ストア、DMM.com 動画、ひかりTV、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルplus、music.jp、U-NEXT、Rakuten TV、TSUTAYA TV、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA

白石晴香、小林裕介、古川慎、村田太志、名塚佳織、M・A・O、竹内良太、茅野愛衣、大川透、子安武人、田中敦子

監督：村田和也

シリーズ構成：野村祐一

キャラクター原案：鳴子ハナハル

キャラクターデザイン・総作画監督：石野聡

アニメーション制作：ボンズ

公式サイト / PV

ボンズ制作のNetflixアニメ「A.I.C.O.」7月から地上波初放送

「モンスター娘のお医者さん」

最速放送：2020年7月12日（日）23:00～（TOKYO MX）

放送局：TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-X



配信：dアニメストア、ニコニコ生放送、ABEMA、Amazon Prime Video、アニメ放題、ABEMA、J:COMオンデマンド、TELASA、Netflix、バンダイチャンネル、ひかりTV、milplus、U-NEXT、GYAO!ストア、TSUTAYATV、ニコニコチャンネル、HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp、ムービーフル、Rakuten TV

土岐隼一、大西沙織、ブリドカットセーラ恵美、藤井ゆきよ、嶋村侑

原作：折口良乃「モンスター娘のお医者さん」（ダッシュエックス文庫 / 集英社）

監督：岩崎良明

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：加藤裕美

アニメーション制作：アルボアニメーション

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「モンスター娘のお医者さん」新PVとCM解禁、1話の先行配信特番にROLAND出演

「恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～」

最速放送：2020年7月15日（水）24:00～（TOKYO MX、サンテレビ、BS日テレ）

放送局：TOKYO MX、サンテレビ、BS日テレ、AT-X



配信：ABEMA、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店、Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、FOD、ひかりTV、Hulu、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム、dTV、GYAO!ストア、ビデオマーケット、DMM.com 動画、Rakuten TV、HAPPY!動画、GYAO!、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送

柿原徹也、杉田智和、小野友樹、平川大輔、金元寿子

原作：「恋とプロデューサー～EVOL×LOVE～」（Papergames）

監督：境宗久

シリーズ構成：吉村清子

キャラクターデザイン：山口仁七

総作画監督：桑原剛

アニメーション制作：MAPPA

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「恋とプロデューサー」新たなキービジュアルとPV解禁、展示会などの企画続々



「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」

最速放送：2020年7月16日（木）24:55～（フジテレビ、岩手めんこいテレビ、さくらんぼテレビジョン、福島テレビ、サガテレビ）

放送局：フジテレビ、関西テレビ、東海テレビ、秋田テレビ、岩手めんこいテレビ、仙台放送、さくらんぼテレビジョン、福島テレビ、新潟総合テレビ、テレビ静岡、長野放送、福井テレビ、テレビ新広島、テレビ愛媛、高知さんさんテレビ、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ熊本、鹿児島テレビ、山陰中央テレビ



配信：FOD、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、GYAO!、ビデオマーケット、DMM.com 動画、music.jp、Netflix、dTV、ひかりTV、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、ビデオパス、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、TVer、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送

大貫勇輔、宮野真守、塩屋浩三、神谷明、熊谷健太郎、上田麗奈、高橋伸也、小山力也、榎木淳弥、坂本真綾

原作：筒井康隆「富豪刑事」（新潮文庫 / 新潮社）

監督：伊藤智彦

シリーズ構成・脚本：岸本卓

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

アニメーション制作：CloverWorks

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「約束のネバーランド」2期が2021年1月に放送延期、「富豪刑事」は7月に変更

「歌うサッカーパンダ ミファンダ」

放送年月：2020年7月

放送局：TOKYO MX

ミファンダ、小野賢章、市川太一

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アニメ「歌うサッカーパンダ ミファンダ」PVでサッカーをテーマに軽快トーク

「忍者コレクション」

放送年月：2020年7月

放送局：テレビ東京、AT-X



配信：あにてれ

君沢ユウキ、深澤大河、副島和樹、辻凌志朗、池田航、鈴木志遠、七瀬タク、小栢伸五、山崎雅平、平山大、中村朱里（虹のコンキスタドール）、太田彩華、三田萌日香、MoeMi、沢井正棋、ぽんず、和泉紗江、中込佐知子

演出：船田晃

脚本：熊本浩武、佐々木充郭、敦賀零

キャラクター原案：あ可よろし

作画：ツボ浅野

アニメーション制作：ILCA、TIA、DRAWIZ

公式サイト

「闇芝居」スピンオフアニメ「忍者コレクション」、君沢ユウキらが令和の忍者に

「日本沈没2020」

配信開始日：2020年7月9日（木）

配信：Netflix

上田麗奈、村中知、佐々木優子、てらそままさき、吉野裕行、森なな子、小野賢章、佐々木梅治、塩田朋子、濱野大輝、ジョージ・カックル、武田太一

原作：小松左京「日本沈没」

監督：湯浅政明

脚本：吉高寿男

キャラクターデザイン：和田直也

アニメーション制作：サイエンスSARU

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アニメ「日本沈没2020」主題歌は大貫妙子＆坂本龍一「a life」、PVも解禁

「バトルスピリッツ 赫盟のガレット」

配信開始日：2020年8月28日（金）

配信：YouTube

櫻井孝宏、福山潤、佐倉綾音

監督：渡辺正樹

脚本：冨岡淳広

キャラクターデザイン：稲吉智重、稲吉朝子

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放送が7月より延期になった作品

「アクダマドライブ」

「アサルトリリィ BOUQUET」

「池袋ウエストゲートパーク」

「おちこぼれフルーツタルト」

「戦翼のシグルドリーヴァ」

「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima」

「まえせつ！」

「魔法科高校の劣等生 来訪者編」

「EX-ARMエクスアーム」（秋以降開始予定）

「スケートリーディング☆スターズ」

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ」（10月以降開始予定）

「ハイキュー!! TO THE TOP」第2クール

「ひぐらしのなく頃に」

※吉村清子の吉は上に土、下に口が正式表記。

※辻凌志朗の辻は一点しんにょうが正式表記。