アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」と大川ぶくぶのコラボグッズを販売するポップアップショップが、7月17日から8月2日まで東京・MAGNET by SHIBUYA109内のJOL Collab Storeで開催される。

会場では先行販売商品を含む「KING OF PRISM」関連グッズが多数取り揃えられるほか、イベント限定のノベルティが用意される。先行販売商品には大川が描いた2頭身のスタァたちのイラストを使ったアクリルスタンド、モバイルバッテリー、Tシャツ、パーカーなどが登場。ノベルティとして関連商品を税別2000円購入するごとに、全14種のブロマイドからランダムで1枚がプレゼントされる。なお主催であるARMA BIANCAの公式Twitterでは、ブロマイドのコンプリートセットが当たるキャンペーンを実施中だ。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-×大川ぶくぶ POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」

期間:2020年7月17日(金)~8月2日(日)10:00~21:00

会場:東京都 MAGNET by SHIBUYA109 5階 JOL Collab Store

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会