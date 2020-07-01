「舞台『文豪ストレイドッグス 序』探偵社設立秘話・太宰治の入社試験」のキービジュアル、キャスト、スタッフ、公演日程が発表された。

本公演は、朝霧カフカによる「文豪ストレイドッグス」の小説「探偵社設立秘話」と「太宰治の入社試験」を元にした舞台。9月11日から27日にかけて東京・あうるすぽっとにて、2作品を同時期に上演する。どちらも脚本・演出はこれまで舞台「文豪ストレイドッグス」を手がけてきた中屋敷法仁が担当。またキャストには、江戸川乱歩役の長江崚行、福沢諭吉役の和泉宗兵、国木田独歩役の輝馬、太宰治役の多和田任益が名を連ねた。

舞台「文豪ストレイドッグス 序」探偵社設立秘話・太宰治の入社試験

日時：2020年9月11日（金）～9月27日（日）

会場：東京都 あうるすぽっと

スタッフ

原作：角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話」、角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス 太宰治の入社試験」

演出・脚本：中屋敷法仁

協力：朝霧カフカ・春河35

音楽：岩崎琢

振付：スズキ拓朗（チャイロイプリン / コンドルズ）

キャスト

江戸川乱歩：長江崚行

福沢諭吉：和泉宗兵

国木田独歩：輝馬

太宰治：多和田任益

(c)舞台「文豪ストレイドッグス 序」製作委員会