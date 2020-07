「甘みではなく苦み」ニガミ17才 バンド名の由来

ニガミ17才の岩下優介さん(Vo)、平沢あくび(Syn)さんが、6月30日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。親交のあるパーソナリティのさかた校長と出会ったきっかけや、バンド名の由来について質問に答えました。ニガミ17才は、おしゃれ、かつ変態な楽曲の表現、というテーマのもと2016年結成された4ピースバンドです。2017年にファーストミニアルバム『ニガミ17才a』、2018年にセカンドミニアルバム『ニガミ17才b』を発売。2020年2月には『幽霊であるし』を配信リリースしました。さらに、6月28日に行われた生配信番組「ニガミ17じかん」内で、11月17日のCDリリースが発表されました。さかた校長:本日の生放送教室には、ニガミ17才先生!ニガミ17才:よろしくお願いします!こもり教頭:ニガミ17才先生は、さかた校長のお友達なんですよね?さかた校長:はいはい!ニガミ17才:友達……?(笑)。さかた校長:あんなに飲んだら友達じゃないですか!岩下:でも友達なら、会ったときに「お疲れ様です」って言わないですよね?! 「お疲れっ!」とか言わないですか?さかた校長:いや、さすがに「お疲れ!」とは言えないですよ。大人なので……。全員:(笑)。こもり教頭:出会いは何なんですか?さかた校長:これは、シェアハウスで僕と一緒に住んでいる(お笑い芸人の)ZAZYと男性ブランコの平井が、もともとお知り合いだったんですよね?平沢:そうですね。さかた校長:僕はもともと好きで聴いていたんですけど、去年の(恵比寿)LIQUIDROOMのライブを一緒に観に行って……それが最初だと思うんですけど。その日の打ち上げで、ちょっと仲良くなりました。こもり教頭:めちゃめちゃ嬉しい出会いですね。平沢:でも坂田さんが、SCHOOL OF LOCK! の校長になったと聞いてびっくりしました。岩下:さっき“友達”って言いましたけど、友達ならそういうこと教えるよね?!さかた校長:いやいやいや……。岩下:ラジオから知ったし……。さかた校長:秘密だったんですよ!平沢:いやぁ、びっくりしました。こもり教頭:素朴な疑問なんですけど、『ニガミ』って何なんですか?岩下:“ニガミちゃん”という17才の1年間を、一生かけて4人で表現するというコンセプトなんです。平沢:そうなんです!岩下:なので『ニガミ』は名前ですね。平沢:セーラー服を着た17才の女子高生なんです。さかた校長:このSCHOOL OF LOCK! は、17才もめちゃくちゃ聴いてくれていますからね。ニガミちゃんも聴いてくれているかも!平沢:そうですね(笑)。17才のころの甘い思い出、苦い思い出ってあると思いますけど、“甘み”のほうではなくて、あえて“苦み”をピックアップしようということでニガミちゃんにしました。岩下:苦い経験って“毒”ではないじゃないですか、味だから。こもり教頭:お~、たしかにそうですね。さかた校長:味だから人生の一部にしていい、ということですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/