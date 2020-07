22/7が9月30日に新曲『風は吹いてるか？』をリリース、新ユニット投票も開催

22/7(ナナブンノニジュウニ)の6枚目となるニューシングル『風は吹いてるか?』が、9月30日(水)に発売されることが決定した。



【写真】22/7のアーティスト写真と新ユニット投票の告知ほか



新曲『風は吹いてるか?』は、100万ダウンロードを突破した人気リズムゲームアプリ「22/7 音楽の時間」(通称:ナナオン)の主題歌に起用されている楽曲で、また今回「22/7新ユニット投票」の開催も決定。グループ初となるユニットが、ファン投票により結成され、全4パターンの組み合わせ候補から決定したユニットでユニットソングを制作、同シングルの形態別カップリングに収録される。



投票受付は、7月1日(水)から15日(水)23:59までとなっており、7月22日“ナナニジの日”に配信される「ナナニジ オンラインフェス2020」にて結果発表が行われる。



また、完全生産限定盤の特典Blu-rayには、2月27日にZepp Tokyoから生配信した『22/7 5thシングル「ムズイ」発売記念スペシャル無観客ライブ』のライブ全曲とメイキング映像を全編収録! リリースに先駆けて、そのダイジェスト映像が「22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて公開されている。



すでに「22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて公開されている本楽曲のMusic Videoは、過去にONE OK ROCKやSuchmos、米津玄師ら人気アーティストのMusic Videoを手掛けてきたmaxillaが制作。監督はTVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』OPや乃木坂46『I see...』を手掛けた神谷雄貴、アニメーションキャラクターデザインと作画監督は堀口悠紀子、振付はhidaliが担当し、グループのMusic Videoとしては初めての11人でのダンスシーンを実現している。