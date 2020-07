「水上のランボルギーニ」 最高速度は60ノット「Tecnomar for Lamborghini 63」が登場

アウトモビリ・ランボルギーニとイタリアンシーグループは、Tecnomarブランドのモーターヨット「Tecnomar for Lamborghini 63」を発表した。これは、ランボルギーニの設立年 1963年を記念した限定エディションである。



材質を重視し、細部へのこだわりも慎重に考慮しながら驚異的なパフォーマンスを確保すべく、2社のブランドに共通するDNAの特質をあらためて見直すという挑戦が、設計方針の設定から技術仕様の策定までの全フェーズにわたり、本プロジェクトを突き動かすインスピレーションとなった。



Tecnomar for Lamborghini 63はスタイルとデザインのみならず、ラグジュアリーな高速艇の最先端を表している。2基のMAN V12-2000hpエンジンによる最高速度は60ノットを発揮する。Tecnomarブランドの中でも最速を誇り、コレクターや海のレジャーを愛する人々の期待に応える。ランボルギーニのスーパースポーツカーに代表されるカーボンファイバー素材を使用し、重量は63フィートで24トンと、確実に超軽量に分類される。







エクステリアは極めてスポーティーなシルエットが特徴で、先鋭的で海によく映えるシルエットを描く。艇体と上構は、流体力学を専門とする造船技師が開発した高性能の外板でできている。技師たちは、1960年代と70年代にマルチェロ・ガンディー二が手がけたミウラやカウンタックのデザインのラインに、現代的な解釈が加えられている。ハードトップはランボルギーニのロードスター版に着想を得ており、太陽と風から保護しながら抜群の空力性能を発揮する。バウライトは、どちらもY字型のフロントライトが特徴的な、シアン FKP37とランボルギーニのコンセプトカー、テルツォ・ミッレニオに敬意を表したデザインになっている。







インテリアは軽量化と機能性を目的とした高性能素材に基づいたハイテクな意匠で、Made in Italyの最高の伝統を見事に継承している。デザインにはランボルギーニを象徴するすっきりとしたラインと六角形やY字のモチーフが組み込まれ、Ad Personamプログラム同様のカラーと素材のフルカスタマイズが可能だという。幅広い選択肢の中から船体や装飾のカラーを選べるほか、インテリアについては2つのバージョンで各種素材を組み合わせることができる。



計器盤は車のコックピットを海洋風にアレンジしたもので、航行システムや制御システムがすべて組み込まれている。ランボルギーニのスーパースポーツカーと同じように、ディテールはカーボンファイバー仕上げ。スポーツシートと、スーパースポーツカーのステアリングホイールを模した操縦桿には、ランボルギーニのカーボンスキン TM が使用されている。見間違いようのないスタート/ストップボタン(各エンジンに1つずつ、合計2つ)は、ランボルギーニのエンジン起動に使用されるものとまったく同じだ。第1号の完成は2021年初頭を予定している。







アウトモビリ・ランボルギーニCEO ステファノ・ドメニカリは次のようにコメントした。「このヨットは、価値あるパートナーシップを最高の形で築くことの重要性を象徴しています。今回の協力では、2社のスタイルと専門性のエッセンスを異なる世界に持ち込み、多様性を共有して解釈を与え、新しい環境の中で生まれる最終製品に新たな価値を加えることができました。このヨットは、まさに水上のランボルギーニです。今回のコラボレーションの成功を心から嬉しく思います」



イタリアンシーグループCEO ジョバンニ・コンスタンチーノは次のようにコメント。「5月にパートナーシップ提携を発表し、本日、そのインスピレーションの基となった車と同様に未来を象徴する存在となるモーターヨット、Tecnomar for Lamborghini 63 を公開する運びとなりました。このヨットを入手できたオーナーが所有することになるのは、単に Tecnomar で最も速いモーターヨットというだけではありません。Tecnomar for Lamborghini 63 という名品です。テクノロジー、最高のデザイン、品質、パフォーマンスを一つに繋ぐ革新的で挑戦的なプロジェクトを、アウトモビリ・ランボルギーニとともにやっていこうと決断したことに誇りを感じています」