特撮ドラマ「仮面ライダーゼロワン」の第26、27話に登場したパンダレイダーが使用したプログライズキーの玩具「仮面ライダーゼロワン DXスカウティングパンダプログライズキー」が7月1日にバンダイから発売された。「仮面ライダー」シリーズの公式グッズショップ「KAMEN RIDER STORE TOKYO(仮面ライダーストア東京)」(東京都千代田区)のオープンを記念した商品で、価格は1650円。

スカウティングパンダプログライズキーは、仮面ライダーゼロワンが使用して、仮面ライダーゼロワン スカウティングパンダに変身する。玩具はボタンを押すと「サーチ!」「パンダズアビリティ!」といった音声が流れ、発光する。変形させると、別売りの「DX飛電ゼロワンドライバー」に装着できる。DX飛電ゼロワンドライバーに装着して使うと、「Weakness Analyzer! スカウティングパンダ!」「There is nothing unknown to his eyes.」という音声が流れる。別売りの「DXエイムズショットライザー」にも装着できる。

バンダイの公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」、仮面ライダーストア東京で販売している。