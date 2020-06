カプコンカフェ×『逆転裁判』成歩堂龍一らのグッズが多数ラインナップ

2020年7月16日(木)から開催する、カプコンカフェ×『逆転裁判』のコラボレーションにおいて、カプコンカフェ限定で販売されるオリジナルグッズのラインナップが公開された。



『逆転裁判』は、カプコンによる法廷バトルアドベンチャーゲーム。「異議あり!」などの決め台詞や、独特なキャラクターたちと共に謎解きも楽しむこともでき、アニメ化もされた作品だ。



このたび、2020年7月16日(木)~8月19日(水)の期間中、イオンレイクタウンkaze内カプコンカフェ イオンレイクタウン店にて、『逆転裁判』コラボレーションが展開されることが決定。

スタイリッシュなウェイター姿の『逆転裁判』キャラクターたちのイラストを用いた限定アートグッズが多数登場する。



今回は「成歩堂龍一」「御剣怜侍」「王泥喜法介」「牙琉響也」「綾里真宵」の新規モチーフ柄を使ったグッズが多数ご用意されており、各キャラクターをイメージしたハンカチーフのほか、ランチトートやポーチ、アクリルキーホルダーなど、バラエティ豊かなラインナップとなっている。



また、「カプコンネットキャッチャー カプとれ」にて一部アイテムゲットのチャンスも!

「トレーディングアクリルキーホルダー」は、7月18日(土)0:00より「カプコンネットキャッチャー カプとれ」にてプライズ景品としても展開しているので、ぜひチェックしてみよう。



