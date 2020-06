BLACKPINK、新曲「How You Like That」のMVが史上最速で1億再生を突破

BLACKPINKが6月26日にリリースしたカムバック・シングル「How You Like That」が、公開から32時間で1億再生を突破したことが明らかになった。これは、YouTubeに投稿されたミュージックビデオの中で史上最速の記録となる。



「How You Like That」は、9月に発表予定だという初のフル・アルバムからのプレリリース・シングル。26日18:00の全世界配信と同時に、BLACKPINKのYouTubeオフィシャルチャンネルで公開されたMVは、半日で5,700万再生を記録。その後も勢いは衰えることはなく、32時間後の28日の午前2時23分頃、1億再生を突破した。昨年4月4日に公開された「Kill This Love」が2日と14時間で1億再生を突破したことを踏まえると、その記録を大きく塗り替えたことになる。







また、音楽配信開始の翌日には、60の国と地域のiTunesで1位を記録。現在までに4か国での1位が確認され、世界64の国と地域のiTunesで1位を獲得し、韓国歴代ガールズグループとして史上最多記録を樹立した。7月17日には、「How You Like That」を収録したCDと、132ページのフォトブックなどがセットになったスペシャル・エディション「How You Like That」がリリースされる。





<リリース情報>







BLACKPINK

SPECIAL EDITION「How You Like That」

発売日:2020年7月17日(金)予定 *韓国での発売日

販売価格:2640円(税込)



=収録曲=

1.How You Like That

2.How You Like That (inst.)



=仕様・特典=

・CD

・フォトブック 132ページ (SIZE: 220×300×15)

・ポラロイド(全16種のうちランダム1種)

・ポストカード(全8種のうちランダム1種)

・ポスター1種

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典:JAPAN ORIGINAL フォトカード (全5種のうちランダムで1種)

初回限定外付け特典:韓国 両面ポスター1種(W728×H515)