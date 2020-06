“次世代ダンスアイドルユニット”CROWN POPが、新曲『LIFE』を先行配信リリース

ももいろクローバーZらが属するSTARDUST PLANETの一員であり“次世代ダンスアイドルユニット“CROWN POPが 、8月11日(火)に初の全国流通盤となるアルバム『LIFE』を発売する。また、アルバムの代表曲となる新曲『LIFE』を7月1日(水)の0時より配信リリースする。



新曲『LIFE』は、新型コロナウィルスの影響でライブやイベントで気軽に会うことができなくなってしまったファンへ向けた、CROWN POPからのメッセージソングとなっている。



配信にあわせて、7月1日(水)の0時よりCROWN POP公式You Tubeチャンネルにて『LIFE』のリリックビデオも公開。ファンに呼びかけて集めた今までのライブ撮影写真を使用し、これまでの思い出がつまったリリックビデオとなっている。



8月11日に発売されるアルバム『LIFE』は、“『LIFE』 is happy 盤 ”と “『LIFE』 is beautiful 盤 ” の2形態での発売となり、“『LIFE』 is happy 盤 ”には、スタジオレコーディング版の『LIFE』を含めた新曲4曲と、先月配信限定でリリースした『青天コンパス』、さらに既発曲5曲を含めた計10曲を収録。



もうひとつの“『LIFE』 is beautiful 盤 ” は 、受注生産盤となり、7月1日(水) 10時より、タワーレコードオンラインの専用ページで受付開始となる。 内容は、“『LIFE』 is happy盤 ”と同じ収録曲のDisc1と、限定のDisc2が入った2枚組CDで、Disc2には、メンバー1人ひとりをイメージして作ったフィーチャーソング6曲が収録される。他にも、限定デザインのTシャツ、エコバッグ、除菌シートといった、生活を“クラポ色”に染めるグッズが付いた豪華な内容になっている。



▽CROWN POP Official YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCAZYfzqOFJX2-bOWV06q1CA