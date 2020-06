kolme、新曲リリックビデオをYouTubeプレミアにて公開決定

kolmeが6月24日にリリースしたデジタルシングル『See you feat. fox capture plan』のリリックビデオを7月1日(水)22時からYouTubeプレミアにて公開する。



“楽曲派”と呼ばれる“音楽インフルエンサー”から注目が集まっているクリエイティブユニット、kolme。リーダーのRUUNA、ダンスを得意とするKOUMI、作曲を得意とするMIMORIの3人が一体となったクオリティーの高いダンスと楽曲の創造性溢れるパフォーマンスが魅力となっている。



『See you feat. fox capture plan』は、かねてから憧れの存在であったfox capture planとのコラボ楽曲。作詞を手掛けたMIMORIは「とても爽やかなポップソングに仕上がりました。今はコロナ情勢で、暗いニュースが多い中、音楽を通して、少しでも明るく、未来に希望を与えられるような発信をしていきたい、『またね』と言って、笑い合える日を明るい気持ちで待っていたいそんな気持ちを込めました」とコメントしている。



▽ 『See you feat. fox capture plan』リリックビデオ

公開日時:7月1日(水) 22:00

https://www.youtube.com/watch?v=s-f6oINcKxY