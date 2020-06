「涼宮ハルヒの消失」「映画 けいおん!」「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-」など、京都アニメーション制作の劇場アニメ19作品が東京・TOHOシネマズ池袋にて特集上映される。

これは、7月3日に開業するTOHOシネマズ池袋の企画する特集上映「もう一度観たい!あのアニメ作品」のラインナップとして発表されたもの。今回の企画では7月3日から9日まで、日替わりで19作品を上映。初日となる3日には「天上人とアクト人 最後の戦い」「涼宮ハルヒの消失」、4日には「映画『けいおん!』」や、「リズと青い鳥」を含む「響け!ユーフォニアム」の映画シリーズ、5日には「Free!」の映画シリーズ、6日には「中二病でも恋がしたい!」の劇場アニメ2作がラインナップされた。さらに、7日には「劇場版 境界の彼方」の「過去篇」「未来篇」、8日には「聲の形」「たまこラブストーリー」、最終日の9日には「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-」がスクリーンにかけられる。

また同じく7月3日から9日の期間で、「50年目に向けて!ルパン三世特集」と題した特集上映を実施。公開から40周年という節目を迎えた「ルパン三世 カリオストロの城」と、劇場作品第1作となる「ルパン三世 ルパンVS複製人間(クローン)」をスクリーンで鑑賞することができる。各作品の上映スケジュールはTOHOシネマズ池袋の公式サイトにて確認を。

「『もう1度見たい』アニメーション映画 特集上映」

「もう一度観たい!あのアニメ作品」

日程:2020年7月3日(金)

上映作品:「天上人とアクト人 最後の戦い」「涼宮ハルヒの消失」

日程:2020年7月4日(土)

上映作品:「映画 けいおん!」「劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部へようこそ~」「劇場版 響け!ユーフォニアム~届けたいメロディ~」「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」「リズと青い鳥」

日程:2020年7月5日(日)

上映作品:「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」「劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束」「特別版 Free!-Take Your Marks-」「劇場版 Free!-Road to the World-夢」

日程:2020年7月6日(月)

上映作品:「小鳥遊六花・改 ~劇場版 中二病でも恋がしたい!~」「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」

日程:2020年7月7日(火)

上映作品:「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」

日程:2020年7月8日(水)

上映作品:「映画『聲の形』」「たまこラブストーリー」

日程:2020年7月9日(木)

上映作品:「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-」

「50年目に向けて!ルパン三世特集」

期間:2020年7月3日(金)~9日(木)

上映作品:「ルパン三世 カリオストロの城」「ルパン三世 ルパンVS複製人間(クローン)」