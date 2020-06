“全員” にプレゼント!! 『スヌーピー パズルジャーニー』60万DL記念で遊び放題！

iOS/Android/Amazonで好評配信中の、全世界で愛されている世界一有名なビーグル犬・スヌーピー×CAPCOMが贈るカジュアルゲーム第4弾『スヌーピー パズルジャーニー』の累計60万ダウンロード突破を記念して、2020年7月3日(金)より、うれしいキャンペーンが実施される。



タップでかんたん、可愛いスヌーピーたちといっしょに楽しむことができるパズルゲーム『スヌーピー パズルジャーニー』がついに累計60万DL突破!

感謝の気持ちをこめて、2020年7月3日(金)より販売開始を予定しているハートが30分間使い放題になる新アイテム『無限ハート 30分』が、同日7月3日(金)~7月5日(日)の3日間、毎日無償で配布されることが決定した。



『無限ハート』の受け取りは、当日中のみとなるので、この期間にぜひゲットしよう。受け取り忘れなどがないよう、ご注意を。



また、6月30日(火)からはイベント「プレゼント カーニバル」にて、新パートナー ”ビーグル・スカウト” が登場!

期間中、対象のステージをプレイすると、ステージにプレゼントが降ってくるので、プレゼントの隣でピースを消して、ポイントを入手しよう。

集めたポイントはパズルをクリアすることで持ち帰ることができるので、たくさんクリアしてポイントを稼いじゃおう!

目玉報酬であるパートナーを手に入れるための必要ポイント数を5000PTから3000PTに調整し、より手に入れやすくなった。

ポイントが集まったら、パートナー ”ビーグル・スカウト” スヌーピーを含む、さまざまな報酬と交換可能となる。



なお、「プレゼント カーニバル」開催期間中、毎日ハートを2個プレゼント♪ アプリ内の「Mail」から忘れずに受け取ろう!



さらに、『スヌーピー パズルジャーニー』では、毎月1日を「”わんっ”タップスヌーピーの日」とし、当日ログインした方限定で、超強力なパズルアイテム『オールクラッシュ』を1個配布している。

『オールクラッシュ』はShopでも1日限定で販売を行うので、パズルを快適に進めたい方は、ぜひチェックしてみよう。



