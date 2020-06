Perfume 夏服を買いに行けず「春服をどうにか涼しく…」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。近況報告と、現在公開されている「ケープFOR ACTIVE×Perfume 8th Tour 2020 "P Cubed" in Dome」の動画を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」6月29日(月)放送分)かしゆか:今週も引き続きリモートでお届けしていきます。あ〜ちゃん:はい。のっち:してま〜す。かしゆか:もう、おうちにステイしている間に夏になっちゃいますよ。のっち:なっちゃったね。あ〜ちゃん:確かに。もう知らない間に洋服も夏で〜す。のっち:(笑)。かしゆか:いつの間にか、春から梅雨も過ぎかけて夏に向かってるけど……夏服買った?のっち:買った?あ〜ちゃん:う〜ん……買ってないかも。かしゆか:買ってないよね。のっち:買いに行けないもんね。あ〜ちゃん:うん。なんか春服着てないのがありすぎて。かしゆか:そう!(笑)。のっち:分かる。あ〜ちゃん:上着とかもまだ着たいし、とかあって。夏のを1回買っちゃうと、もうそっちに切り替えなきゃいけないような気分になるよね。かしゆか:うん。だから春服をどうにか涼しく着る方法、っていう感じで。のっち:あはは(笑)。かしゆか:アレンジして春服着てるなぁ。のっち:確かに確かに、狙ってますね。かしゆか:早く、お洋服も買いに行きたいですね。のっち・あ~ちゃん:ね!【「ケープ FOR ACTIVE」の動画見ました! 普段は神(中田ヤスタカさん)やMIKIKO先生、ライゾマの仕事がよくテレビなどで取り上げられていますが、今回はヘアスタイリストの島尻さんのお仕事がどのようなものか、また3人を近くで見ていてどのような印象を持っているかなどの話が聞けてとても興味深かったです。Perfumeの3人もそうですが、1つのものを作り上げるために、さまざまな分野のプロフェッショナルが演出を支えているなと改めて感じました。まだまだ紹介されていない、Perfumeを支えている方々からいろんなお話を聞いてみたいです!(22歳男性)】※「ケープFOR ACTIVE×Perfume 8th Tour 2020 "P Cubed" in Dome」の動画はこちらから!かしゆか:花王ケープのサイトで、動画がアップされてますね。島尻(優樹)さんのことを、3人は“しまじろう”って呼んでるんだけど。しまじろうに注目っていうか、フォーカスが当たってるのって新鮮だよね。ウチらがどれだけ自然な髪型を大事にしているか伝わると思う。のっち・あ~ちゃん:うん。かしゆか:ものすごく凝っためっちゃ細かい編み込みをしています、とか、ババンって技術を見せるんじゃなくて、このナチュラルさをいかにキープできるか、っていうことを意識してくれてるじゃん。かつ、3人の髪質のことも考えてくれたりして。なんていうんだろう……いちばん支えられている気がする。だって髪型決まらないと、ほんとただの芋っ子だよね(笑)。あ〜ちゃん:確かに、髪型、大事。のっち:本当(笑)。あ〜ちゃん:もちろん、自然体で踊れて髪が顔にかからない……そういうことも重要だけど、やっぱその“物”も大切だよって。踊ってる私たちもケープさん使わせてもらったりしてるんで……ぜひ。みんなはね、私生活であんなに振り乱すことないと思いますが(笑)。あれでもイケてるってことだから。のっち:そう。あ〜ちゃん:よかったらみんな使ってもらって……ヘアーさんだけが取り上げられるのもね。メイクさんもまた別でいますから。のっち:ねぇ〜! またプロだよねぇ〜。あ〜ちゃん:うん。どっちかというと、このヘアーさんはこのメイクさんの弟子って感じで(笑)。のっち:尻に敷かれて……(笑)。あ〜ちゃん:子弟関係があるんですよ! だからぜひね、その師匠のほうもね。のっち:フォーカスがね。あ〜ちゃん:当たるような何かがあったらいいよね。かしゆか:そうだね。関わるスタッフさんみんな見てほしい。みんなかっこいいもん。あ〜ちゃん:ねぇ〜。のっち:動画、皆さんもぜひ見てみてくださいね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/