俳優のノーマン・リーダスが仲間とともにツーリングで世界各地を巡る人気旅番組『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4が、8月18日(火)からHuluで独占配信される。



大人気のパニック・サバイバル・ドラマ『ウォーキング・デッド』(=『TWD』)でバイクを乗りこなすクールなキャラクター・ダリルを演じ、世界中の視聴者を魅了しているノーマン。『ライド with ノーマン・リーダス』は、私生活でも無類のバイク好きとして知られるノーマンが、仲間と共に世界各国を訪れ、各地の絶景やその土地に根付く文化や歴史を紹介する。



シーズン4の舞台はアメリカ、コスタリカ、ウルグアイ、そして日本。第2話、第3話で関東と関西をそれぞれ巡り、様々な日本文化を体験。ゲームデザイナーの小島秀夫や、デザイナーや作家、ラジオDJなどマルチに活躍する野村訓市などノーマンと親交の深い日本の著名人も登場する。昨年の4月に来日し、日本で撮影をしていたノーマンは、過去に日本に住んでいたこともあり「日本は特別な国だ」と語る。ノーマンがどのように日本を満喫するのか注目だ。



また、毎回ノーマンとプライベートでも仲の良い豪華ゲストが登場する点も本作の見どころ。第1話には、『TWD』でダリルの兄メルルを演じたマイケル・ルーカーが登場。『TWD』制作の本拠地であるジョージア州セノイアを目指す。目的地のセノイアではノーマンが経営するバーで感動のサプライズが。その他にも『TWD』ベータ役のライアン・ハースト、『THIS IS US/ディス・イズ・アス 36歳、これから』のマイロ・ヴィンティミリア等が出演している。今回の解禁と共に日本版予告編も解禁となる。



さらに、Huluでは『TWD』シーズン9の吹替版が、8月7日(金)から独占配信。シリーズを牽引してきたアンドリュー・リンカーン演じるリック・グライムズが去り、重要なターニングポイントとなったシーズン9。『TWD』シーズン1~9の吹替版を楽しむことができるのはHuluだけとなっている(現在、字幕版はシーズン1〜10の最新エピソードまで、吹替版はシーズン1〜8が配信中)。



■配信情報

Huluプレミア『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4(字)

8月18日(火)から独占配信スタート、以降毎週火曜日に1話ずつ追加予定(全6話)



『ウォーキング・デッド』

・シーズン9 吹替版 8月7日(金)から全話独占配信

・シーズン9 字幕版 全話配信中

・シーズン1~8 吹替版・字幕版 全話配信中

・シーズン10 字幕版字幕版 HuluのFOXチャンネルにて第チャンネルにて第1話~最新話の第15話までを見逃し配信中(最終エピソードの配信日は未定)