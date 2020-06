DJ Hello Kittyと「ゆきぽよ」が『スッキリ』リモート生出演＆生パフォーマンスを披露。リリックビデオも公開！

DJ Hello Kittyと「ゆきぽよ」が、6月30日(火)に放送された『スッキリ』(日本テレビ系)に出演し、コラボ楽曲『Kawaii』(かわいい)を披露した。



本格的なDJパフォーマンスで世界中を魅了するDJ Hello Kittyとギャルのカリスマ「ゆきぽよ」がコラボした楽曲『Kawaii』。生放送地上波TV番組でパフォーマンスするのは今回が初めてとなった。



しかも今回の『スッキリ』では、現在臨時休館中のサンリオピューロランドよりリモート生中継とあって、サンリオキャラクター達の飛び入り参加があるかも?!と期待が寄せられていた。



そして、本番では世界で活躍するDJ Hello Kittyと「ゆきぽよ」の魅力を映像で次々と紹介。世界的DJとはどういうことなのか? タイ・バンコクのカウント・ダウンイベントをはじめ、マレーシア、香港など各国イベントで観客を熱狂させるDJ Hello Kittyのアーティストとしての才能と、アメリカ版『バチェラー』参加で大人気となった「ゆきぽよ」の活躍VTRが流れ、この世界共通「ダブル可愛い」の奇跡のコラボを存分に紹介した。



続いて、ハローキティと触れ合えるテーマパークのサンリオピューロランドから生中継登場したDJ Hello Kittyと「ゆきぽよ」。大のキティちゃんファンの「ゆきぽよ」のためにDJ Hello Kittyがプロデュースした最新曲『Kawaii』を、お揃いの可愛い振り付けで披露した。しかも、緊張する二人のために、なんとキティちゃんのボーイフレンドのディアダニエル君とボムボムプリン、シナモロール、ポチャッコが応援に駆けつけ、 DJ Hello Kittyが解き放つEDMとハウスを融合させたアップテンポなダンス・ミュージックとサンリオピューロランドのキラキラした可愛い雰囲気が見事にマッチし、TV初パフォーマンスは可愛い一色で盛り上りをみせた。



国内外のイベントで更なる活躍が期待されるDJ Hello Kittyと、TVで見ない日はない活躍の「ゆきぽよ」、二人のコラボ曲を今後イベント出演で聴けるかも?! 大注目の二人の活躍から目が離せない。



■DJ Hello Kitty feat.ゆきぽよ『Kawaii』オフィシャルリリックビデオ





▽DJ Hello Kitty feat.ゆきぽよ『Kawaii』

https://avex.lnk.to/DJKT_Kawaii



▽DJ Hello KittyオフィシャルHP

https://djhellokitty.com/