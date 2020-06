EXILE ATSUSHIが4thアルバム「40 ~forty~」を11月4日にリリースする。

ATSUSHIがオリジナルアルバムをリリースするのは2014年発売の「Love Ballade」以来6年ぶり。「40 ~forty~」はATSUSHIが4月30日の誕生日に40歳という節目を迎えたことを記念して、40歳からの生き方として決意した「Break away from the past(過去からの脱却)」「Reincarnate (転生 / 生まれ変わらせる)」「Stick to one's beliefs(信念を貫く)」という3つのテーマをコンセプトに制作された。

本作は全5形態で、もっとも豪華な仕様は2CD+4DVD / Blu-rayという6枚組。全形態共通のCDには新曲「輪廻」や倖田來未とのコラボ曲「オーサカトーキョー」などが収められる。DISC 2のアコースティックアルバムにはEXILEが1月にリリースしたEXILE THE SECONDとのスプリットシングル表題曲「愛のために」のソロバージョンなどを収録。DVD / Blu-rayには、EXILE第2章メンバー6人の共演が話題を呼んだ昨年11月開催のライブ「EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA」の模様や30代のATSUSHIの姿を追ったドキュメンタリーフィルム「真実」がパッケージされる。またEXILE TRIBE FAMILY OFFICIAL CD・DVD SHOP、LDH official mobile CD / DVD SHOPでは、7年半ぶり2冊目の書籍「サイン」のアザージャケット版と「40 ~forty~」のセット販売も決定した。

EXILE ATSUSHI「40 ~forty~」収録内容

DISC 1 オリジナルアルバム

・Be Brave / EXILE ATSUSHI + AI

・No more / EXILE ATSUSHI + AI

・Beautiful Gorgeous Love

・人間の証明 / EXILE ATSUSHI & Char

・Just The Way You Are

・Suddenly

・With you ~Luv merry X'mas~

・BOUNCE ON IT!!

・オーサカトーキョー / EXILE ATSUSHI×倖田來未

・輪廻

ほか

DISC 2 アコースティックアルバム

・響 ~HIBIKI~ -Acoustic Ver.-

・So Special -Acoustic Ver.-

・MELROSE ~愛さない約束~ -Acoustic Ver.-

・Be brave -Acoustic Ver.-

・HIKARI -Acoustic Ver.-

・愛のために -Solo Ver.-

DISC 3 ミュージックビデオ集

・Be Brave / EXILE ATSUSHI + AI

・No more / EXILE ATSUSHI + AI

・Beautiful Gorgeous Love

・人間の証明 / EXILE ATSUSHI & Char

・Just The Way You Are

・I think of you

・More...

・Do You Remember

・Suddenly

・With you ~Luv merry X'mas~

・BOUNCE ON IT!! -Live Ver.-

ほか

DISC 4 LIVE Disc1

・EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA(Live & Document Part.1)

DISC 5 LIVE Disc2

・EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA(Live & Document Part.2)

DISC 6 Document Disc

・EXILE ATSUSHI 40歳記念フィルム「真実」