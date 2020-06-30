EXILE ATSUSHIが4thアルバム「40 ～forty～」を11月4日にリリースする。
ATSUSHIがオリジナルアルバムをリリースするのは2014年発売の「Love Ballade」以来6年ぶり。「40 ～forty～」はATSUSHIが4月30日の誕生日に40歳という節目を迎えたことを記念して、40歳からの生き方として決意した「Break away from the past（過去からの脱却）」「Reincarnate （転生 / 生まれ変わらせる）」「Stick to one's beliefs（信念を貫く）」という3つのテーマをコンセプトに制作された。
本作は全5形態で、もっとも豪華な仕様は2CD＋4DVD / Blu-rayという6枚組。全形態共通のCDには新曲「輪廻」や倖田來未とのコラボ曲「オーサカトーキョー」などが収められる。DISC 2のアコースティックアルバムにはEXILEが1月にリリースしたEXILE THE SECONDとのスプリットシングル表題曲「愛のために」のソロバージョンなどを収録。DVD / Blu-rayには、EXILE第2章メンバー6人の共演が話題を呼んだ昨年11月開催のライブ「EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA」の模様や30代のATSUSHIの姿を追ったドキュメンタリーフィルム「真実」がパッケージされる。またEXILE TRIBE FAMILY OFFICIAL CD・DVD SHOP、LDH official mobile CD / DVD SHOPでは、7年半ぶり2冊目の書籍「サイン」のアザージャケット版と「40 ～forty～」のセット販売も決定した。
EXILE ATSUSHI「40 ～forty～」収録内容
DISC 1 オリジナルアルバム
・Be Brave / EXILE ATSUSHI + AI
・No more / EXILE ATSUSHI + AI
・Beautiful Gorgeous Love
・人間の証明 / EXILE ATSUSHI & Char
・Just The Way You Are
・Suddenly
・With you ～Luv merry X'mas～
・BOUNCE ON IT!!
・オーサカトーキョー / EXILE ATSUSHI×倖田來未
・輪廻
ほか
DISC 2 アコースティックアルバム
・響 ～HIBIKI～ -Acoustic Ver.-
・So Special -Acoustic Ver.-
・MELROSE ～愛さない約束～ -Acoustic Ver.-
・Be brave -Acoustic Ver.-
・HIKARI -Acoustic Ver.-
・愛のために -Solo Ver.-
DISC 3 ミュージックビデオ集
・Be Brave / EXILE ATSUSHI + AI
・No more / EXILE ATSUSHI + AI
・Beautiful Gorgeous Love
・人間の証明 / EXILE ATSUSHI & Char
・Just The Way You Are
・I think of you
・More...
・Do You Remember
・Suddenly
・With you ～Luv merry X'mas～
・BOUNCE ON IT!! -Live Ver.-
ほか
DISC 4 LIVE Disc1
・EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA（Live & Document Part.1）
DISC 5 LIVE Disc2
・EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA（Live & Document Part.2）
DISC 6 Document Disc
・EXILE ATSUSHI 40歳記念フィルム「真実」