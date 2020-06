『ハイキュー!!』ベルトキーホルダー登場！ シンプルで普段使いにもバッチリ！

アニメイトのコスプレショップACOS(アコス)より、『ハイキュー!! TO THE TOP』ベルトキーホルダー(全5種)が発売決定。6月29日(月)より受注を開始した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』第2クール目の放送も決定している。



この度登場するのは、烏野高校、音駒高校、青葉城西高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校をそれぞれイメージしたデザインの布製キーホルダー。

イメージカラー×ブラックで配色したシンプルなデザインで、普段使いにもオススメのアイテムとなっている。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS