話題の日韓合同プロジェクトから生まれたNiziU、初MVで“縄跳びダンス”披露

ガールズグループNiziUのプレデビューを記念し、初のMV「Make you happy」が6月30日にYouTubeで公開された。



ソニーミュージックとJYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から生まれた9人組グローバル・ガールズグループ ”NiziU”。6月26日放送のオーディション番組最終回にNiziUとして急遽のプレデビューが発表され、その5日後の6月30日にプレデビュー。配信限定リリースとなったデジタルミニアルバム『Make you happy』は、配信直後早々にiTunes 総合トップアルバム・ランキング1位を獲得した。



楽曲「Make you happy」は、「Nizi Project」総合プロデューサーのJ.Y. Park氏自ら作詞・作曲を手掛け、”つらくて、大変なときでも、応援してくれるファンのために必ず素敵な歌手になって恩返しをしたい”という想いが込められている。







同作MVは、サビで手を回し軽快にジャンプする縄跳びダンスが印象的。デビュー前の準備期間中という、過渡期ならではの成熟しきっていない、初々しさ・瑞々しさ・いじらしさが濃縮された内容に仕上がり、サプライズでJ.Y. Park氏もカメオ出演している。





<配信情報>







NiziU

デジタルミニアルバム『Make you happy』



配信日:

2020年6月30日(火)日韓同時配信

2020年7月1日(水)世界配信



=収録曲=

1. Make you happy

2. Baby Im a star

3. Boom Boom Boom

4. 虹の向こうへ



配信リンク:https://epj.lnk.to/2LZlVZRiIn

NiziU Official Website:https://niziu.com