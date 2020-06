SCANDAL・TOMOMI 自粛期間中に家で発掘した“ヤバめの秘密アイテム”とは？

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月29日(月)の放送では、TOMOMIがSTAY HOME期間中に発掘した“ヤバめの秘密アイテム”をこっそりと持参。メンバーを恐怖に落とし入れる!?――HARUNAが、ヤバめの秘密アイテムを家から持ってきたようです……(スタッフにも内緒)。HARUNA:ちょっと今日さ、見てもらいたいものがあるんだけど……。RINA・TOMOMI・MAMI:なになに?HARUNA:3週くらい前の放送で……。MAMI:なに持ってきたの?TOMOMI:……やめてよ!!RINA:だから、なに?HARUNA:断捨離とか資料の整理をしたって話をしたでしょ? そのとき私、何を発見したって言いました?RINA・TOMOMI・MAMI:……写真。HARUNA:ハイ、持ってきました!RINA・TOMOMI・MAMI:……(絶句)。RINA:ヤバー……なんでそんなん自ら……いややん!HARUNA:せっかく発見したし、言っちゃったからには、1回ぐらい日の目を浴びておこうと思ってTOMOMI:いいってば……。RINA:絶対にブログに載せられんで? そんなの。ARUNA:ブログに載せるかどうかは、こっちの判断で。TOMOMI:うん、1回見てみよう。MAMI:ちょっと待って!RINA:いつのとき?HARUNA:デビュー前かな?TOMOMI:城天(大阪城公園ストリートライブ城天)? ストリートライブしてるときの?MAMI:ボロボロの衣装を着てたときのやつ?HARUNA:ドクロのTシャツのときの写真です。RINA:あー、あのドクロの……。HARUNA:とりあえず一旦4人だけで見てみよう。いくよ、ジャン!一同:あーーーーーーーーーーーーー!(絶叫)TOMOMI:すごいね。MAMI:これはやりすぎですね。RINA:こんなんやったんかあ。TOMOMI:これは痛いですね。MAMI:うん、もういい、大丈夫。TOMOMI:いいねんけど……なんか嫌ですね(笑)。RINA:これ撮ったのも覚えてるわ。たぶんライブハウスやんな。ミューズ(大阪のライブハウス「江坂ミューズ」)じゃない?MAMI:これは誰が撮った? このTシャツで活動していた期間だから、最初の半年? 1年目?HARUNA:1年もいってないくらいじゃない?RINA:でもいい思い出やと思う、ほんとに。HARUNA:家からさ、急にこれが出てくる恐怖(笑)。ちょっとびっくりした。RINA:スーパーで一生懸命Tシャツを探してさ、4人で衣装作ってかわいいやん。TOMOMI:このあたりからのメイクがまたすごいよね。MAMI:まだ中学生高校生だからね。まあ、いい思い出ですよ。HARUNA:これを見ながら、今日はお送りしていきますよ。過去の自分たちを見つめ直しつつ……。RINA:初心を思い出しながら。HARUNA:これからの2020年下半期を迎えていくということでね。* * *STAY HOME期間中に突如開けられた記憶の扉、そこに眠っていたのはSCANDALのルーツ! キラキラとした思い出に満ちた、4人の原点でした。この続きはぜひ、JFN PARKの音声でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/program/show/100000056