『たのしい幼稚園』2号連続『すみっコぐらし』のスペシャル付録つき♪

小学生だけでなく、幼稚園世代も夢中な『すみっコぐらし』。『たのしい幼稚園』8月号(7月1日発売)と9月号(7月31日発売予定)は2号連続、”すみっコぐらし” のスペシャルな付録つきで発売する。



『すみっコぐらし』は、電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい、という「すみっこ好き」をテーマに2012年に誕生したキャラクター。昨年秋『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が興行収入14億円超えの大ヒット(2020年4月付)を記録し、もはや国民的な人気キャラクターとなっている。



スペシャル付録第一弾、8月号は『ぺんぺんアイスクリームガチャ』。かわいいアイスクリームワゴンをデザインしたガチャの中には、”しろくま” ”ぺんぎん?” ”とんかつ” ”ねこ” ”とかげ”、と、5すみっコたちのマスコットが入っている。



すみっコたちが食べているのはそれぞれ違うフレーバーのアイスクリーム。ガチャを回して、”すみっコぐらし” のスペシャルマスコットをゲットしよう♪



そして、第二弾の9月号は『たのしい幼稚園』完全オリジナルの『たぴおか つんつんゲームポッド』が登場!

かわいいタピオカドリンク型のポッドにぷかぷか浮かんだ、人気キャラ ”たぴおか” が3色に光る♪ 光った ”たぴおか” をつんつん、全部タップできればクリア。ゲームは ”かんたん” と ”むずかしい” の2モードがあり、小さな子どもでも簡単に遊ぶことができる。



この夏、『たのしい幼稚園』と ”すみっコぐらし” の強力タッグに注目だ!



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.