浜崎あゆみ、 歴代ライヴで歌唱された『July 1st』17本を繋いだ映像をYouTubeにて配信

浜崎あゆみが、代表的なサマーソング『July 1st』の歴代ライヴ映像17本を繋いだ『「July 1st」COMPLETE 2002-2018』を明日6月30日(火)の23:30から翌日7月1日(水)にかけてYouTubeにてプレミア公開することが発表された。



『M』『A Song for ××』『SEASONS』に続くイッキ見企画の第4弾として、2002年7月24日にリリースされたシングル『H』に収録されている浜崎の代表的なサマーソング『July 1st』が選ばれた。“明日晴れたら 君に会いに行こう”というサビのフレーズは誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。



ライヴのオフショット映像もふんだんに使用されている2002年のSTADIUM TOURから50名以上のダンサー達と共に多くの観客を魅了した平成最後のa-nationの映像まで、約17年分の『July 1st』が一本化されている。



この曲にちなんで、毎年7月1日にはSNS上に『July 1st』の思い出や夏の始まりを楽しむ声を投稿するのがayuファンの恒例行事となっている。今年は日付を跨いで楽しめるこの企画とともに、離れた場所にいる友人や恋人、家族を含む多くの視聴者と一緒に『July 1st』を迎えてはいかがだろうか。



先週末、来たるサマーシーズンに先駆けて浜崎の夏うたベストアルバム『A SUMMER BEST (DISC-N)』の収録曲を収録曲順に、過去20年間のライヴで歌唱した中から1曲ずつセレクトして構成した”TRACK LIST LIVE”がYouTubeにて公開され、反響を呼んでいたため、そちらも合わせてチェックしてほしい。



『BLUE BIRD』『Greatdul days』『UNITE!』、そしてこの『July 1st』など、浜崎あゆみの夏曲パフォーマンスの中に、自身の夏の記憶を思い出す瞬間がきっとあるはず。是非この機会に浜崎あゆみの渾身のライヴ映像を堪能してほしい。



浜崎あゆみ『A SUMMER BEST (DISC-N)』TRACK LIST LIVE」