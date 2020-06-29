TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」のPV第4弾が公開に。また、放送開始日の7月4日に生配信特番が行われることも発表された。

7月4日よりTOKYO MXほかで放送される「Lapis Re:LiGHTs」は、呪文やメロディによって魔法を発動させる“魔女”を目指す少女たちを描く作品。約2分半にわたるPV第4弾では、魔女見習いが集う学校・フローラ女学院の門を叩いた主人公・ティアラの学院生活の始まりや、個性豊かなライブシーンを垣間見ることができる。

特番は放送開始直前の21時より、ABEMAアニメ2チャンネルで配信される。ティアラ役の安齋由香里、ロゼッタ役の久保田梨沙、サルサ役の篠原侑、メアリーベリー役の赤尾ひかるが出演し、ABEMAでは特番終了後そのまま第1話を視聴することが可能だ。このほか主題歌を収めたシングルのリリース記念として、ネットサイン会とアニメイトでのフェアの開催が決定。さらに東京・AKIHABARAゲーマーズ本店でポップアップストアが行われることも明らかになった。詳細は公式サイトで確認を。

「アニメ『Lapis Re:LiGHTs』放送直前スペシャル特番」

日時：2020年7月4日（土）21:00～

配信：ABEMA アニメ2チャンネル

出演：安齋由香里、久保田梨沙、篠原侑、赤尾ひかる、鷲崎健（MC）

TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」

TOKYO MX、BS11：2020年7月4日（土）より毎週土曜日22:00～

スタッフ

監督：畑博之

シリーズ構成：土田霞、あさのハジメ

アニメキャラクターデザイン・総作画監督：池上たろう

プロップデザイン：岩永悦宜

美術設定：宮野隆

美術監督：山本陽一朗

色彩設計：古市裕一

CG監督：五島卓二（トライスラッシュ）

撮影監督：岩井和也（スタジオシャムロック）

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音楽：宝野聡史

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

制作スタジオ：横浜アニメーションラボ

キャスト

LiGHTs

ティアラ：安齋由香里

ロゼッタ：久保田梨沙

ラヴィ：向井莉生

アシュレイ：佐伯伊織

リネット：山本瑞稀



IV KLORE

エミリア：星乃葉月

あるふぁ：嶺内ともみ

サルサ：篠原侑

ガーネット：中山瑶子



この花は乙女

ナデシコ：本泉莉奈

ツバキ：鈴木亜理沙

カエデ：大野柚布子



シュガーポケッツ

ラトゥーラ：早瀬雪未

シャンペ：広瀬世華

メアリーベリー：赤尾ひかる



Sadistic★Candy

アンジェリカ：雨宮夕夏

ルキフェル：松田利冴



supernova

ユエ：桜木夕

ミルフィーユ：奥紗瑛子

フィオナ：伊藤はるか



Ray

エリザ：花澤香菜

クロエ：南條愛乃

あんじぇ：雨宮夕夏

カミラ：上坂すみれ

ユズリハ：佐倉綾音

(c)KLabGames・KADOKAWA/TEAM Lapis Re:LiGHTs