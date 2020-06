岡本真夜「『Alone』は最初、泣いて歌えなかった」レコーディング当時を振り返る

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。6月18日(木)放送の「Blue Ocean Professional supported by 協会けんぽ健康サポート」のゲストは、今年デビュー25周年を迎えたシンガーソングライターの岡本真夜さん。5月13日(水)にリリースしたベストアルバム『岡本真夜25th Anniversary BEST ALBUM~Thanks a million~』にまつわるエピソードや、健康の秘密などについて伺いました。住吉:デビュー25周年、おめでとうございます!岡本:ありがとうございます。住吉:25年って、けっこうな時間ですよね。どんなお気持ちですか?岡本:そうですね。でも通過点の1つというか。デビューからの目標が、“20年、30年残れるアーティストになること”が目標なので、自分のなかでは、気持ちは“30年”に向いています。住吉:お母さんでもある岡本さん。息子さんが独り立ちをされたそうですね。岡本:今、大学2年で1人暮らしを始めています。住吉:ちょっと寂しいですか?岡本:全然(笑)。自由時間ができて、“お母さんは嬉しい”みたいな(笑)。住吉:自分と向き合う時間ができたり、今までとは少し違った30周年を意識したモードになったり?岡本:そうですね。1人になったことで、音楽に費やせる時間が増えました。子育てをやりながら……のときは、ちょっとセーブしていた部分が多少なりともあったので。ここからまた、やりたいことを自由にやろうと思っています。住吉:いいですね。でも、ちょっと離れて暮らしていると、コロナ禍での心配事や、お互い気にかけることはありますよね。岡本:そうですね。一応、連絡は毎日取っていますね。住吉:デビュー25周年記念のベストアルバム『岡本真夜25th Anniversary BEST ALBUM~Thanks a million~』は、岡本さんの25年がギュッと詰まった1枚です。1曲目「TOMORROW」をはじめ、「Alone」「そのままの君でいて」……などのヒット曲から、最新シングル「旅人よ」まで全16曲を収録しています。ベストアルバムを作るときに、いろいろ考えたり、思い出したりしました?岡本:そうですね。今回はリリース順に曲順を並べているので、ファンのみなさんが聴いてくださっているときに、“ご自身の思い出とともに、ひたっていただきたいな”と思って選びました。住吉:ご自分の思い出も歴史順によみがえったり?岡本:そうですね。“レコーディングのときに大変だったな”とか、そういうことばかり思い出しちゃいますけど。「Alone」なんかは最初、泣いて歌えなかったですからね。泣き止むのをスタッフが待っていてくれました。住吉:今回は、岡本さんの健康・元気の秘密も伺いたいと思います。食事などで気をつけていることはありますか?岡本:腸活です。玄米を食べたり、サラダを食べたり、毎日、ヨーグルトにオリーブオイルをスプーン大さじ1杯くらい混ぜて食べたりしています。オリーブオイルは体にいいと聞くので、揚げ物などにもオリーブオイルを使っています。住吉:いいですね。過ごし方はどうですか?岡本:ストレスを溜めないようにしています。今はこのようなご時世であまり出かけられないのですが、以前はストレスが溜まりそうになったら、車の運転が好きなので、仕事前に車を走らせて江の島に行ったり、海を20分くらいだけ眺めたり、カフェに行ったりして気持ちをリセットしていました。リフレッシュ時間を作ることをすごく大事にしています。住吉:素敵ですね。また、自粛期間中にオンライン飲み会を開催したそうですね。岡本:週に1回、ミュージシャン仲間4人で開きました。“1回1時間”と決めて、1週間の近況報告をしていました。その1時間にすごく笑うことができるので、リフレッシュになっているというか、すごくありがたいなって思います。住吉:家族じゃない誰かに、定期的にいろんな話ができるのがいいですね。ちなみに、“健康と向き合う機会”として健康診断には行かれていますか?岡本:今年はまだ行けてないので、行きたいと思います。住吉:そんな岡本さんの健康の秘訣は?住吉:“笑う”です。前向きにね。「岡本真夜 25th ANNIVERSARY online LIVE~Thanks a million~」デビュー曲の「TOMORROW」「そのままの君でいて」、広末涼子提供曲「大スキ」、ちびまる子ちゃんのエンディングテーマ曲「アララの呪文」ほか、約90分のライブをお届け♪視聴開始日時:2020年7月12日(日)17:00~(※ライブは1時間30分以内を予定)アーカイブ:ライブ終了後24時間チケット詳細はオフィシャルWebサイトでチェック!<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/