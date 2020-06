明治安田生命J3リーグ第1節が、27日から28日にかけて各地で行われた。

カターレ富山はホームにAC長野パルセイロを迎えた。16分、椎名伸志がカットインから振りぬきホームチームが先制。しかし後半に入り57分、東浩史がカットから冷静に沈め試合を振り出しに戻す。両チームとも交代枠5人を目いっぱいに使うもこれ以上ゴールは生まれず1-1で試合終了の笛が鳴った。

カマタマーレ讃岐はガンバ大阪U-23と対戦。前半20分にG大23が先制するも、ホームの讃岐が意地を見せ、64分、65分と立て続けにゴール。リードを奪ったが、G大23が75分のゴールで再度振り出しに戻す。さらには80分、川﨑修平がゴールを決め、2-3でG大23がシーソーゲームを制した。

■J3第1節

いわてグルージャ盛岡 0-4 ブラウブリッツ秋田

福島ユナイテッドFC 2-0 ヴァンラーレ八戸

アスルクラロ沼津 2-1 藤枝MYFC

SC相模原 0-0 Y.S.C.C横浜

FC岐阜 0-0 FC今治

ロアッソ熊本 3-2 鹿児島ユナイテッドFC

セレッソ大阪U-23 0-1 ガイナーレ鳥取

カターレ富山 1-1 AC長野パルセイロ

カマタマーレ讃岐 2-3 ガンバ大阪U-23

■J3第1節順位表

1位 秋田(勝ち点3/得失点差4)

2位 福島(勝ち点3/得失点差2)

3位 沼津(勝ち点3/得失点差1)

3位 鳥取(勝ち点3/得失点差1)

3位 熊本(勝ち点3/得失点差1)

3位 G大23(勝ち点3/得失点差1)

7位 YS横浜(勝ち点1/得失点差0)

7位 相模原(勝ち点1/得失点差0)

7位 長野(勝ち点1/得失点差0)

7位 富山(勝ち点1/得失点差0)

7位 岐阜(勝ち点1/得失点差0)

7位 今治(勝ち点1/得失点差0)

13位 藤枝(勝ち点0/得失点差−1)

13位 讃岐(勝ち点0/得失点差−1)

13位 鹿児島(勝ち点0/得失点差−1)

13位 C大23(勝ち点0/得失点差−1)

17位 八戸(勝ち点0/得失点差−2)

18位 盛岡(勝ち点0/得失点差−4)

■第2節対戦カード(7月4日、5日)

▼4日

15:00 秋田 vs 福島

16:00 今治 vs 熊本

17:00 藤枝 vs 相模原

▼5日

13:00 八戸 vs 岩手

17:00 YS横浜 vs 富山

17:00 長野 vs 沼津

18:00 G大23 vs C大23

19:00 鳥取 vs 岐阜

19:00 鹿児島 vs 讃岐