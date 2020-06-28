明治安田生命J3リーグ第1節が、27日から28日にかけて各地で行われた。

カターレ富山はホームにAC長野パルセイロを迎えた。16分、椎名伸志がカットインから振りぬきホームチームが先制。しかし後半に入り57分、東浩史がカットから冷静に沈め試合を振り出しに戻す。両チームとも交代枠5人を目いっぱいに使うもこれ以上ゴールは生まれず1－1で試合終了の笛が鳴った。

カマタマーレ讃岐はガンバ大阪U－23と対戦。前半20分にG大23が先制するも、ホームの讃岐が意地を見せ、64分、65分と立て続けにゴール。リードを奪ったが、G大23が75分のゴールで再度振り出しに戻す。さらには80分、川﨑修平がゴールを決め、2－3でG大23がシーソーゲームを制した。

■J3第1節

いわてグルージャ盛岡 0－4 ブラウブリッツ秋田

福島ユナイテッドFC 2－0 ヴァンラーレ八戸

アスルクラロ沼津 2－1 藤枝MYFC

SC相模原 0－0 Y.S.C.C横浜

FC岐阜 0－0 FC今治

ロアッソ熊本 3－2 鹿児島ユナイテッドFC

セレッソ大阪U－23 0－1 ガイナーレ鳥取

カターレ富山 1－1 AC長野パルセイロ

カマタマーレ讃岐 2－3 ガンバ大阪U－23

■J3第1節順位表

1位 秋田（勝ち点3／得失点差4）

2位 福島（勝ち点3／得失点差2）

3位 沼津（勝ち点3／得失点差1）

3位 鳥取（勝ち点3／得失点差1）

3位 熊本（勝ち点3／得失点差1）

3位 G大23（勝ち点3／得失点差1）

7位 YS横浜（勝ち点1／得失点差0）

7位 相模原（勝ち点1／得失点差0）

7位 長野（勝ち点1／得失点差0）

7位 富山（勝ち点1／得失点差0）

7位 岐阜（勝ち点1／得失点差0）

7位 今治（勝ち点1／得失点差0）

13位 藤枝（勝ち点0／得失点差−1）

13位 讃岐（勝ち点0／得失点差−1）

13位 鹿児島（勝ち点0／得失点差−1）

13位 C大23（勝ち点0／得失点差−1）

17位 八戸（勝ち点0／得失点差−2）

18位 盛岡（勝ち点0／得失点差−4）

■第2節対戦カード（7月4日、5日）

▼4日

15：00 秋田 vs 福島

16：00 今治 vs 熊本

17：00 藤枝 vs 相模原

▼5日

13：00 八戸 vs 岩手

17：00 YS横浜 vs 富山

17：00 長野 vs 沼津

18：00 G大23 vs C大23

19：00 鳥取 vs 岐阜

19：00 鹿児島 vs 讃岐