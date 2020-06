スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』から「Afterglow」ギター&ボーカル担当「美竹蘭」の1/7スケールフィギュアが登場。価格は13,000円(税抜)。

「1/7スケールフィギュア VOCAL COLLECTION 美竹蘭 from Afterglow」

「1/7スケールフィギュア VOCAL COLLECTION 美竹蘭 from Afterglow」は、美竹蘭の黒髪ショートヘアに赤メッシュの特徴的な髪型や、衣装・アクセサリーはもちろん愛用のギターにもきちんと弦を張るなど細かい造形にもこだわり、360度どこから見ても見ごたえを感じる仕上がりになっているとのこと。

また、まるでライブを行っているかのような、力強くも、楽し気な表情や髪の毛と衣装のなびき方もポイントだという。

(C) BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.