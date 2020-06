アプガ（２）が4カ月ぶりの観客動員ライブを開催、感染症対策も万全

アップアップガールズ(2)が27日(土)、千葉・柏PALOOZAでライブイベント「アップアップガールズ(2) アオハルし・て・る・も・ん NEW SEASON」を開催した。



【写真】感染症対策も万全、4カ月ぶりに開催されたアプガ(2)の熱いライブの模様【30点】



コロナ禍でライブを自粛していたアプガ(2)にとって、約4カ月ぶりとなる観客動員ライブ。政府から発表されたイベント開催制限の段階的緩和に則し、会場(通常のキャパシティは450人)では万全の感染症対策が実施され30人限定でライブを開催した。久々のファンの前でのパフォーマンスで、メンバーも熱く楽しいステージを繰り広げた。



メンバー8人は凛々しい表情でステージに登場すると、そこから笑顔になって希望感と爽快感溢れる『ブルースカイブルース』を全員で歌唱しライブがスタートした。ソーシャルディスタンスを考慮し観客はスペースを開けての観覧となったが、いつも以上の気持ちでライブを楽しんでいく。



MCでリーダーの高萩千夏は「遂にみなさんの前でライブを行う日がやってきました。めちゃくちゃお久しぶりです!」と感慨もひとしお。続けて「ライブを行うために、様々な感染拡大防止策を考えてこの日を迎えました。みなさんにもたくさんご協力をいただきますが、私たちはこの4ヶ月間に溜めたパワーを今日このライブにぶつけます! みなさん最後まで楽しんでってください!」とライブへの意気込みを語った。



ライブでは、メンバーのソーシャルディスタンスに配慮し、ここからは昨年3月のマイナビBLITZ赤坂公演以来というメンバー8人のソロでの楽曲披露が行われていく。トップバッターの新倉愛海は、先輩グループ・アップアップガールズ(仮)の『私達』を笑顔で歌い、観客との一体感を作っていった。島崎友莉亜は、アプガ(仮)の『勝ってたいんだよ』を元気いっぱいに披露。森永新菜は、アプガ(仮)・森咲樹のソロ曲『メガモリッ!ma vie!』を破壊的な爆発力で歌った。最年少の佐々木ほのかは、アプガ(仮)の『このメロディを君と』を歌唱し、会場に感動的な空気を作って行く。中川千尋は、自身も参加したユニット・team・princessの『今日だけは逢いたくないよ』をエレガントに歌唱した。





鍛治島彩は、ギターを手にしてステージに登場。「私は自粛期間中みなさんに何かお届けできないかと思って『カジスティックライブ』という弾き語りの生配信ライブを行いました。



家から全部ひとりで行ったんですが、今日はこんなにたくさんの方が目の前にいます。こんなに早く生で『カジスティックライブ』をお届けすることができて、こうしてみなさんの笑顔が生で見れてうれしいです。そして、ステイホーム期間中もずっと私たちのことを応援してくださったことがほんとにうれしかったです。今日はこの気持ちを、私の歌声とギターでみなさんにお届けできたらと思います」と思いの丈をファンに伝える。そして彼女は、アプガ(2)のデビューシングルに収められた『Sun!×3』をギターの音色としっかりとしたボーカルで歌唱し、ファンへの感謝をしっかりと届けた。



続く吉川茉優は、アプガ(仮)・佐保明梨のソロ曲『Showtime』をかっこよくセクシーな歌とダンスでパフォーマンスし観客を魅了。高萩は、コロナの影響で卒業式が中止になったり縮小してしまった学生たちに向けたナンバー『エンドロール』を、エモさたっぷりに歌った。



続いては、メンバーを加入期しばりで分けたユニットでの楽曲披露。2期の中川、佐々木、3期の森永、島崎、新倉の5人は、ポップチューン『ハッピース▽LOVE』(※▽はハート)を歌唱し、かわいい雰囲気を届けていく。だが一転してヘヴィなロックチューン『ラッタンプイコ』をたたみ込むとヘドバンも見せる渾身のパフォーマンスで観客を圧倒した。



オリジナルメンバーである1期の高萩、吉川、鍛治島は、ミディアムチューン『どしゃぶりのテラス席』をしっとりと歌唱し、心地よい雰囲気で会場を包み込む。そして、デビュー曲の『二の足Dancing』を力いっぱい歌すると、会場のテンションも一気に盛り上がった。





再びステージにメンバー8人が揃うと、ステイホーム期間にMVが公開された鍛治島が作曲の新曲『どのみちハッピー』を観客の前で初披露。



鍛治島は「この曲は、私が作曲して、振り付けは高萩千夏がしてくれました。自粛期間中にMVが公開されたんですけど、メンバーそれぞれ家でMVを撮影したり、ほんとにみなさんに届けたかった曲です。今回は生でみなさんにお届けできるのがほんとにうれしいので、みなさん手をあげてひとつになれたらうれしいです!」と声を上げた。



『どのみちハッピー』は、大変なことがあるけどまずは笑顔になってポジティブな気持ちを作って行こうというメッセージが詰まったナンバー。メンバーはスカのビートで楽しさを届け、観客もハッピーなマインドを共有した。さらに、未来への期待感ときれいなメロディが詰まった、つんく♂楽曲プロデュースの『We are Winner!』が披露されると、清々しいムードに会場が包まれた。



MCで吉川茉優は「今日はみなさんが会場に来てくださって、ちょっといつもに戻った感じのライブができてうれしかったです。これからも試行錯誤しながら、みなさんに私たちの姿をお見せできる機会をたくさん作っていこうと思ってます」と、ファンの前でライブができた喜びと前向きな思いを口にする。



そして、大森靖子が作詞作曲の『世界で一番かわいいアイドル』を披露し、ファンとともにハッピーな空間を作り上げライブは締めくくられた。



またライブ後の撮影会では、メンバーとファンの間にフィルムを設置し、最後まで感染拡大の対策も行い、ファンを見送った。



まだまだ予断の許さないコロナ禍ではあるが、ファンを迎えたライブを開催できたことは大きな前進だ。アプガ(2)のメンバーは、ステイホーム期間に個々でスキルアップした成果を今回のライブでしっかりと見せてくれた。7月19日には神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!でのライブ開催も決定するなど、ここからさらに前に向かって進んでいく彼女たちの活躍に期待したい。



▽アップアップガールズ(2)アオハルし・て・る・も・ん NEW SEASON

開催日時:6月27日(土)(1)開演13:30 / (2)開演17:30

開催場所:柏PALOOZA



M-0 overture

M-1 ブルースカイブルース

M-2 私達(新倉)

M-3 勝ってたいんだよ(島崎)

M-4 メガモリッ!ma vie!(森永)

M-5 このメロディを君と(佐々木)

M-6 今日だけは逢いたくないよ(中川)

M-7 Sun!×3(鍛治島引き語り)

M-8 Showtime(吉川)

M-9 エンドロール(高萩)

M-10 ハッピース▽LOVE(※▽はハート)

M-11 ラッタンプイコ

M-12 どしゃぶりのテラス席

M-13 二の足Dancing

M-14 どのみちハッピー

M-15 We are Winner!

M-16 世界で一番かわいいアイドル