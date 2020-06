『学芸大青春』待望の1stアルバム発売決定！ 描き下ろしビジュアルを先行公開

2次元の姿で活動する本格派ダンス&ボーカルグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」が所属する芸能事務所「VOYZ ENTERTAINMENT」を運営するVOYZ ENTERTAINMENTは、活動開始1周年記念日となる2020年9月2日(水)に待望の1stアルバムを発売することを発表。今回の発表に伴い、学芸大青春のキャラクターデザインを務める冨士原良氏描き下ろしによるアルバムビジュアルが先行公開された。



学芸大青春は、2019年9月2日より活動を開始し、これまで9曲をデジタルシングルとしてリリースしてきた。2020年1月からは声優・花江 夏樹氏の参加で話題となった3Dドラマ『漂流兄弟』Season1 を配信し、さらに5月にはヴァーチャルならではの演出で高い評価を受けた配信LIVE「WHO WE ARE!」を成功させた。

いずれもデジタル配信で様々なプロダクツを届けてきたが、活動開始1周年を飾るにふさわしい、この1年間の集大成とも言える1stアルバムの発売にいたった。



初のCDパッケージでのリリースとなる学芸大青春1stアルバム『HERE WE ARE!』は、全国アニメイト店頭と、アニメイトオンラインショップ、学芸大青春公式ECサイトにて本日6月27日(土)より予約受付開始となっており、これまでデジタルリリースされてきた全シングル曲に加えて、新曲2曲と5人のソロ楽曲を加えた全16曲入り、全3形態での発売となる。



完全生産限定盤AにはBlu-ray Discが封入されており、5月に開催された配信LIVEの全パフォーマンスに加え、新型コロナウイルスの影響で当日披露できず ”幻の楽曲パフォーマンス” となった『星になれ』も特別収録。さらに、学芸大青春初の実写ロケを行った映像企画「じゅねすの休日」も特典映像として収録されている。



完全生産限定盤Bには、冨士原良氏描き下ろしのブロマイドをはじめ、今回のアルバムのためだけに製造された豪華限定グッズ5点セットが封入。また、通常盤も含め、全てのタイプにはアルバム購入者対象の「プレゼント応募コード入りチラシ」が封入されており、その内容は後日改めて発表される。



また、本日配信された学芸大青春のYouTube生放送番組「じゅね生」第5回放送にて、1stアルバムからの先行シングル 『Happy Ever After』のリリックビデオが公開。2次元アーティストとしては珍しく、ソウルミュージックを彷彿とさせる楽曲で、学芸大青春の新たな挑戦を垣間見ることができる。

8th Singleとなる『Happy Ever After』は、7月10日(金) に主要音楽配信サイトにて先行配信予定だ。



アルバム発売までの約2カ月の間には、完全生産限定盤Aに収録される特典映像の一部を学芸大青春公式YouTubeチャンネルにて公開予定で、さらに『Happy Ever After』の MusicVideoや、封入されるグッズの詳細も改めて公式ホームページと公式Twitterで発表する予定となっている。



