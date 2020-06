ボブ・ディラン最新作が全英チャート1位に、男性アーティストでは史上最年長

ボブ・ディランの最新アルバム『ラフ&ロウディ・ウェイズ』が、今週のUKチャートで初登場1位を獲得した。これにより、ボブ・ディランのアルバムは全英で9枚目となる1位に輝く事に。



9枚の全英1位を保持するアーティストにはABBA、クイーンがおり、ボブ・ディランは彼らと並ぶ事となった。また今年5月に79歳となったディランだが、2019年にロッド・スチュワートがアルバム『ウィズ・ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団』で1位を獲得した際の年齢である74歳の記録を破り、全英1位を獲得とした最年長の男性アーティストとなった。



ちなみに最高齢での全英1位を誇るのはヴェラ・リン。”イギリス軍の恋人”と称された彼女が2009年、92歳の時に発表したアルバム『We’ll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn』で記録したもので、なんとこの時までの最年長記録はボブ・ディランだった。国民的歌手で俳優として知られるヴェラは慈善活動を通しても多くの人から愛されていたが、先週103歳で亡くなった。



▼全英1位獲得アルバム

1963年 『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』

1965年 『ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム』

1967年 『ジョン・ウェズリー・ハーディング』

1969年 『ナッシュヴィル・スカイライン』

1970年 『セルフ・ポートレイト』

1970年 『新しい夜明け』

2009年 『トゥゲザー・スルー・ライフ』

2015年 『シャドウズ・イン・ザ・ナイト』

2020年 『ラフ&ロウディ・ウェイズ』



<INFORMATION>





『ラフ&ロウディ・ウェイズ』

ボブ・ディラン

ソニー・ミュージックジャパンインターショナル

2020年7月8日発売



●E式W紙ジャケット

●解説・歌詞・対訳付

●SICP6341-2(CD2枚組)

●定価:3000円+税



<収録曲>

DISC ONE

1.アイ・コンテイン・マルチチュード

2.偽預言者

3.マイ・オウン・ヴァージョン・オブ・ユー

4.あなたに我が身を

5.ブラック・ライダー

6.グッバイ・ジミー・リード

7.マザー・オブ・ミューズ

8.クロッシング・ザ・ルビコン

9.キーウェスト(フィロソファー・パイレート)



DISC TWO

1.最も卑劣な殺人







