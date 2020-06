シド・Aki、LUNA SEA・河村隆一のコーラスに感動「歌すげぇいいなと思って（笑）」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月20日(土)の放送では、4人組バンド・シドからAKiさんがソロ名義で登場! 5年5ヵ月ぶりにリリースされたニューアルバム『Collapsed Land』についてお話いただきました。逹瑯:アルバム4曲目の「共犯」、“共犯者”は誰ですか? これは。AKi:共犯者はですね、僕の愛して止まないLUNA SEAの河村隆一さんにコーラスで参加してもらいました(笑)。逹瑯:どういう経緯でそうなったの?AKi:去年の夏だったかな? 一緒にイベントをやらせてもらったんです。その打ち上げのときに、隆一さんが「コーラスぐらいだったら全然やるよ」なんて言ってくれて。僕はそれを覚えていて、「あのときに言ったコーラスの件なんですけど……」って(笑)。逹瑯:ハハハハハ(笑)。AKi:「まだ(その件は)生きていますからね」って(笑)。その前に、lynch.が隆一さんとコラボしたんです、たしか。逹瑯:あー、そう。AKi:それもコーラスでちょっと参加したっぽくて、「“lynch.がやった”ってことは俺も脈があるかもしれない!」と思って、試しに言ってみたんです。今は全然行ってないんですけど、以前は、よく一緒にジムに通ってたんです、隆一さんとSIAM SHADEの栄喜さんと。そのときに思い出して言ってみたら、「いいよ」って言ってくれて。それで(コーラスを)録って。逹瑯:どうだった?AKi:あのー、録っているところには立ち会えなかったんですよ。なので、データでやり取りしてもらいましたね。本当に感動しました。こんなことを言うのも変ですけど……歌すげぇいいなと思って(笑)。逹瑯:そりゃそうだよ(笑)! プレッシャーはなかった? 嬉しさのほうが勝っちゃうか。AKi:嬉しさのほうが勝っちゃうんですけど、変な意味じゃなく、僕はベーシストでもあるから、“ヴォーカリスト”として、ある種、力が入るところがないんですよね。だからすごく、なんだろう……嬉しかったですね。プレッシャーももちろんありますけど。逹瑯:ライヴも来てくれるといいね(笑)。AKi:そうですね~(笑)。でもこれだけでお呼びするのはどうだろうな~。逹瑯:そうしたら一緒に歌うしかないね。AKi:それができたら最高ですね(笑)。◎6月27日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、NoGoDから団長さん(Vo)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack