BLACKPINK、1年2ヵ月ぶりの新曲を全世界同時配信&MV公開

BLACKPINKが、日本時間6月26日18時に約1年2ヵ月ぶりとなる新曲「How You Like That」を全世界同時配信した。



今年6月に入り、BLACKPINKは前作『Kill This Love』から約1年2ヵ月ぶりとなる新曲「How You Like That」のリリースをアナウンス。本楽曲はスケールの大きなサウンドから始まり、曲の展開に合わせてパワフルなビートと重めのサウンドが際立つヒップホップチューンとなっている。







また、からUNIVERSAL MUSIC STOREでは現在、7月17日にリリース予定のBLACKPINK SPECIAL EDITION『How You Like That』の予約販売が開始、132ページのフォトブックなどがセットされた豪華内容となっている。





<リリース情報>







BLACKPINK

SPECIAL EDITION『How You Like That』



発売日:2020年7月17日(金)予定 *韓国での発売日

販売価格:2640円(税込)



=収録曲=

1.How You Like That

2.How You Like That (inst.)



=仕様・特典=

・CD

・フォトブック 132ページ (SIZE: 220×300×15)

・ポラロイド(全16種のうちランダム1種)

・ポストカード(全8種のうちランダム1種)

・ポスター1種

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典:JAPAN ORIGINAL フォトカード (全5種のうちランダムで1種)

初回限定外付け特典:韓国 両面ポスター1種(W728×H515)

予約URL:https://store.universal-music.co.jp/product/ygp0032/



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/