BLACKPINK、1年2ヵ月ぶりの新曲を全世界同時配信&MV公開

BLACKPINKが、日本時間6月26日18時に約1年2ヵ月ぶりとなる新曲「How You Like That」を全世界同時配信した。
今年6月に入り、BLACKPINKは前作『Kill This Love』から約1年2ヵ月ぶりとなる新曲「How You Like That」のリリースをアナウンス。本楽曲はスケールの大きなサウンドから始まり、曲の展開に合わせてパワフルなビートと重めのサウンドが際立つヒップホップチューンとなっている。
また、からUNIVERSAL MUSIC STOREでは現在、7月17日にリリース予定のBLACKPINK SPECIAL EDITION『How You Like That』の予約販売が開始、132ページのフォトブックなどがセットされた豪華内容となっている。
＜リリース情報＞
BLACKPINK
SPECIAL EDITION『How You Like That』
発売日：2020年7月17日（金）予定 ＊韓国での発売日
販売価格：2640円（税込）
＝収録曲＝
1．How You Like That
2．How You Like That （inst.）
＝仕様・特典＝
・CD
・フォトブック 132ページ （SIZE: 220×300×15）
・ポラロイド（全16種のうちランダム1種）
・ポストカード（全8種のうちランダム1種）
・ポスター1種
・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典：JAPAN ORIGINAL フォトカード （全5種のうちランダムで1種）
初回限定外付け特典：韓国 両面ポスター1種（W728×H515）
予約URL：https://store.universal-music.co.jp/product/ygp0032/
BLACKPINK JAPAN Official Website：https://ygex.jp/blackpink/
BLACKPINKが、日本時間6月26日18時に約1年2ヵ月ぶりとなる新曲「How You Like That」を全世界同時配信した。
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