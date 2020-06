デヴィッド・ボウイ、未発表ライブ音源をストリーミング限定で配信

2020年7月3日より、デヴィッド・ボウイの未発表ライブ音源『ウーヴレ・ル・シアン(ライブ・ダラス 95)』がストリーミング限定で開始される。



2020年5月にストリーミング限定で配信されたライブ音源『LIVEANDWELL.COM』に続く今作。このライブ音源は、アウトサイド・ツアーから、1995年10月13日にダラスにあるスタープレックス・アンフィシアターにて行われたライブの模様を収録したもの。



また、ボーナス・トラックとして1995年12月13日にバーミンガムにあるナショナル・エキシビション・センターでレコーディングされたライブ音源「月世界の白昼夢」と「アンダー・プレッシャー」の2曲が追加収録されている。この2曲は、もともと1996年にボウイが発表したシングル『ハロー・スペースボーイ』のカップリング曲としてリリースされていた音源で、今回初めてストリーミング配信されることとなる。



今作の配信に先駆け、本日6月26日より、同作収録の『ティーンエイジ・ワイルドライフ(ライブ・ダラス95)』がストリーミング限定で公開されている。





<配信情報>







デヴィッド・ボウイ

『ティーンエイジ・ワイルドライフ(ライブ・ダラス95)』



配信日:2020年6月26日(金)

配信URL:https://WarnerMusicJapan.lnk.to/TeenageWildlifePu



デヴィッド・ボウイ

『ウーヴレ・ル・シアン(ライブ・ダラス 95)』



配信日:2020年7月3日(金)



=収録曲=

1. Look Back In Anger / 怒りをこめてふり返れ

2. The Hearts Filthy Lesson / ハーツ・フィルシー・レッスン

3. The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty) / 性倒錯者の完全なる破滅(美しき者の死)

4. I Have Not Been To Oxford Town / アイ・ハヴ・ノット・ビーン・トゥ・オックスフォード・タウン

5. Outside / アウトサイド

6. Andy Warhol / アンディ・ウォーホール

7. Breaking Glass / 壊れた鏡

8. The Man Who Sold The World / 世界を売った男

9. We Prick You / ウィ・プリック・ユー

10. Im Deranged / アイム・ディレンジド

11. Joe The Lion / ライオンのジョー

12. Nite Flights / ナイト・フライツ

13. Under Pressure / アンダー・プレッシャー

14. Teenage Wildlife / ティーンエイジ・ワイルドライフ

15. Moonage Daydream / 月世界の白昼夢 (ボーナス・トラック)

16. Under Pressure / アンダー・プレッシャー (ボーナス・トラック)



※Track1~14: Recorded live at the Starplex Amphitheater, Dallas, 13th October, 1995

Track15&16: Recorded live at the National Exhibition Centre, Birmingham, 13th December, 1995.



デヴィッド・ボウイ オフィシャルHP:http://www.davidbowie.com/