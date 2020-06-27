デヴィッド・ボウイ、未発表ライブ音源をストリーミング限定で配信

2020年7月3日より、デヴィッド・ボウイの未発表ライブ音源『ウーヴレ・ル・シアン（ライブ・ダラス 95）』がストリーミング限定で開始される。
2020年5月にストリーミング限定で配信されたライブ音源『LIVEANDWELL.COM』に続く今作。このライブ音源は、アウトサイド・ツアーから、1995年10月13日にダラスにあるスタープレックス・アンフィシアターにて行われたライブの模様を収録したもの。
また、ボーナス・トラックとして1995年12月13日にバーミンガムにあるナショナル・エキシビション・センターでレコーディングされたライブ音源「月世界の白昼夢」と「アンダー・プレッシャー」の2曲が追加収録されている。この2曲は、もともと1996年にボウイが発表したシングル『ハロー・スペースボーイ』のカップリング曲としてリリースされていた音源で、今回初めてストリーミング配信されることとなる。
今作の配信に先駆け、本日6月26日より、同作収録の『ティーンエイジ・ワイルドライフ（ライブ・ダラス95）』がストリーミング限定で公開されている。
＜配信情報＞
デヴィッド・ボウイ
『ティーンエイジ・ワイルドライフ（ライブ・ダラス95）』
配信日：2020年6月26日（金）
配信URL：https://WarnerMusicJapan.lnk.to/TeenageWildlifePu
デヴィッド・ボウイ
『ウーヴレ・ル・シアン（ライブ・ダラス 95）』
配信日：2020年7月3日（金）
＝収録曲＝
1. Look Back In Anger / 怒りをこめてふり返れ
2. The Hearts Filthy Lesson / ハーツ・フィルシー・レッスン
3. The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty) / 性倒錯者の完全なる破滅（美しき者の死）
4. I Have Not Been To Oxford Town / アイ・ハヴ・ノット・ビーン・トゥ・オックスフォード・タウン
5. Outside / アウトサイド
6. Andy Warhol / アンディ・ウォーホール
7. Breaking Glass / 壊れた鏡
8. The Man Who Sold The World / 世界を売った男
9. We Prick You / ウィ・プリック・ユー
10. Im Deranged / アイム・ディレンジド
11. Joe The Lion / ライオンのジョー
12. Nite Flights / ナイト・フライツ
13. Under Pressure / アンダー・プレッシャー
14. Teenage Wildlife / ティーンエイジ・ワイルドライフ
15. Moonage Daydream / 月世界の白昼夢 （ボーナス・トラック）
16. Under Pressure / アンダー・プレッシャー （ボーナス・トラック）
※Track1～14: Recorded live at the Starplex Amphitheater, Dallas, 13th October, 1995
Track15&16: Recorded live at the National Exhibition Centre, Birmingham, 13th December, 1995.
デヴィッド・ボウイ オフィシャルHP：http://www.davidbowie.com/
2020年7月3日より、デヴィッド・ボウイの未発表ライブ音源『ウーヴレ・ル・シアン（ライブ・ダラス 95）』がストリーミング限定で開始される。
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