「アニソン界の大型新人」再び覇権獲得！ 2020年春アニメ覇権アニソン発表！

レーベルゲートは、運営する音楽ダウンロードサービス「mora ~WALKMAN®公式ミュージックストア~」において、2020年4月クールのアニソンダウンロードランキングTOP10を6月26日(金)に発表した。このランキングは、2020年4月クールのTVアニメタイアップ楽曲(オープニング/エンディング/主題歌/挿入歌)のみに限定して、moraでのダウンロード数を集計した結果になる。



印象的な楽曲揃いの今期で覇権を獲得したのは、TVアニメ『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』第二期OPテーマである、鈴木雅之の「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」。鈴木雅之は昨年2月にリリースした「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」でも2019冬アニメの覇権アニソンを獲得しており、アニメタイアップとの相性の良さを見せる。



3位には、TVアニメ『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』OPテーマのangelaがランクイン。そのほか、TVアニメ『かくしごと』OP・flumpool『ちいさな日々』、ED・大滝詠一『君は天然色』が、ともにTOP10にランクイン。大槻ケンヂと絶望少女達の復活など、話題が多いアニメの主題歌が上位に食い込んだ結果となった。



◆mora 2020年春アニメ(4~6月クール)覇権アニソンランキングTOP10

【1位】鈴木雅之「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」(TVアニメ『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』二期OPテーマ)

【2位】flumpool「ちいさな日々」(TVアニメ『かくしごと』OPテーマ)

【3位】angela「乙女のルートはひとつじゃない!」(TVアニメ『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』OPテーマ)

【4位】坂本真綾「クローバー」(TVアニメ『アルテ』OPテーマ)

【5位】西川貴教+ASCA「天秤-Libra-」(TVアニメ『白猫プロジェクトZERO CHRONICLE』OPテーマ)

【6位】BiSH「TOMORROW」(TVアニメ『キングダム』OPテーマ)

【7位】SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki「CRY」(『銀河英雄伝説Die Neue These』NHK版オープニングテーマ)

【8位】大滝詠一「君は天然色」(TVアニメ『かくしごと』EDテーマ)

【9位】佐倉綾音(天宮さくら)、内田真礼(東雲初穂)、山村響(望月あざみ)、福原綾香(アナスタシア・パルマ)、早見沙織(クラリス)「檄!帝国華撃団」(TVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』OPテーマ)

【10位】影森みちる(CV:諸星すみれ)「Ready to」(TVアニメ『BNA ビー・エヌ・エー』OPテーマ)



<備考>

※圧縮音源とハイレゾ音源を合算し、楽曲のダウンロード数(単曲+まとめ)で集計

※集計期間:2020年4月1日~2020年6月24日